Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети

В Госдуме предложили распространить действующий запрет на использование нецензурной брани на интернет-пространство. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что законопроект в случае принятия будет действовать во всех соцсетях и на любых онлайн-платформах.

По его словам, штрафы за нецензурную лексику уже предусмотрены в общественных местах, и аналогичные меры должны применяться и в сети.