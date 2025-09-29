Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети
В Госдуме предложили распространить действующий запрет на использование нецензурной брани на интернет-пространство. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что законопроект в случае принятия будет действовать во всех соцсетях и на любых онлайн-платформах.
По его словам, штрафы за нецензурную лексику уже предусмотрены в общественных местах, и аналогичные меры должны применяться и в сети.
Депутат уточнил, что речь идет о блокировке контента в автоматическом режиме с согласия Роскомнадзора.
В документе приводится ссылка на определение «четырех общеизвестных слов», закрепленное в разъяснениях ведомства. Сейчас использование мата в Рунете не ограничено, однако инициатива предполагает введение блокировок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страховые пенсии вырастут выше инфляции с января 2026 года
- Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с рабочими чатами
- Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети
- «Зачарованная» разочаровалась: Зачем звезды уменьшают грудь
- Врач назвал способы замедлить старение человека
- У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
- Останина не поддержала отдельный праздник для защитниц Отечества
- «Оштрафовать за распитие!»: Милонов возмутился перформансом с водкой рэпера Xzibit
- СМИ: Дания мобилизовала резервистов после инцидентов с дронами
- Белый дом представил план Трампа по Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru