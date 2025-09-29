Запрет мата в интернете могут распространить на все соцсети

В Госдуме предложили распространить действующий запрет на использование нецензурной брани на интернет-пространство. Автор инициативы, депутат Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что законопроект в случае принятия будет действовать во всех соцсетях и на любых онлайн-платформах.

По его словам, штрафы за нецензурную лексику уже предусмотрены в общественных местах, и аналогичные меры должны применяться и в сети.

Мат под запретом. Соцсети очистят от нецензурной брани

Депутат уточнил, что речь идет о блокировке контента в автоматическом режиме с согласия Роскомнадзора.

В документе приводится ссылка на определение «четырех общеизвестных слов», закрепленное в разъяснениях ведомства. Сейчас использование мата в Рунете не ограничено, однако инициатива предполагает введение блокировок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
