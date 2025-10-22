В Генштабе пообещали не привлекать резервистов к боевым действиям в Украине
Согласно законопроекту резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ. Как пишет RT, об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.
Он указал, что резервисты будут участвовать в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения,например, НПЗ, только на территории своего родного региона и в глубине страны.
«Законопроект о привлечении резервистов не затрагивает всех граждан... Речи о мобилизации в контексте привлечения резервистов не идёт», - заключил Цимлянский.
Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий привлекать резервистов для выполнения задач в период контртеррористической операции (КТО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Внутренняя убогость»: Новый Land Cruiser FJ назвали игрушкой обеспеченных людей
- В Кремле вручили переходящее знамя лучшему казачьему кадетскому корпусу
- СМИ: Трамп потребовал от Минюста США 230 млн долларов в качестве компенсации
- Депутат Кирьянов назвал предпосылки для снижения ключевой ставки 24 октября
- Бориса Гребенщикова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- Как избежать повышения цен на сотовую связь из-за маркировки звонков
- В Генштабе пообещали не привлекать резервистов к боевым действиям в Украине
- Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» выступил за переворот в Киеве
- Автомобилисты призвали отменить платное продление водительских прав
- Плату за сообщения о пьяных водителях в Бурятии назвали незаконной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru