В Генштабе пообещали не привлекать резервистов к боевым действиям в Украине

Согласно законопроекту резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами РФ. Как пишет RT, об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

Он указал, что резервисты будут участвовать в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения,например, НПЗ, только на территории своего родного региона и в глубине страны.

«Законопроект о привлечении резервистов не затрагивает всех граждан... Речи о мобилизации в контексте привлечения резервистов не идёт», - заключил Цимлянский.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий привлекать резервистов для выполнения задач в период контртеррористической операции (КТО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

