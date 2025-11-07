Минпромторг подтвердил сотрудничество со следствием после задержания Кузнецова

Минпромторг России сообщил, что оказывает содействие следственным органам после задержания директора департамента машиностроения для ТЭК Михаила Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве уточнили, что находятся в тесном взаимодействии со следствием и оказывают необходимое содействие в рамках расследования, отмечает RT.

Ранее источник агентства сообщил о задержании Кузнецова в Москве. Он занимает должность в Минпромторге с декабря 2022 года.

До этого, с 2017 по 2021 год, руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения компании «Газпром нефть», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
