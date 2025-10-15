Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что ни он, ни его жена - певица Валерия не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми».

Ранее стало известно, что песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми» (Grammy), которую вручает американская Национальная академией искусства и науки звукозаписи. Пригожин отметил, что это для них с Валерией большая неожиданность.