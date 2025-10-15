«Приятный лист»: Пригожин назвал сюрпризом выдвижение Валерии на «Грэмми»
Альбом «Исцелю» писала международная группа, в том числе продюсер Энди Платон, выдвинувший хит Валерии на «Грэмми», объяснил в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в интервью НСН, что ни он, ни его жена - певица Валерия не знали о выдвижении ее песни «Исцелю» на музыкальную премию «Грэмми».
Ранее стало известно, что песня Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми» (Grammy), которую вручает американская Национальная академией искусства и науки звукозаписи. Пригожин отметил, что это для них с Валерией большая неожиданность.
«У меня даже в мыслях не было податься туда, как будто бы - не время. Мы даже не знали ничего об этом, узнали из соцсетей, это для нас была большая неожиданность. Я считаю, что это здорово, когда наши артисты в такое тревожное время вообще попадают в какие-то приятные листы. Оказалось, что песню «Исцелю» выдвинул Энди Платон, который является музыкальным продюсером этого сингла. Этот альбом «Исцелю» писала международная группа, в том числе и Энди. Сколько композиций он подал, мы не знаем, но в лонг-лист прошли три композиции, которые он делал, одна из которых наша. Мы оказались в трех номинациях - лучшая аранжировка, инструментал и вокал. Дальше будут голосовать академики, а результаты объявят 7 ноября», - рассказал Пригожин.
При этом он отметил, что это победа всех ценителей качественной музыки.
«Эта новость хорошая не только для нас, но и для страны, и для поклонников Валерии, и для людей, которые слушают качественную музыку. Я честно скажу, что мы восхищаемся этой работой, гордимся. Во-первых, это последний альбом Валерии из номерных. Во-вторых, это была потрясающая работа. И самое главное, что это про музыку, а не про скандалы. Эта песня не была специально написана для «Грэмми», - заключил собеседник НСН.
68-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 1 февраля 2026 года, при этом имена финалистов премии станут известны уже 7 ноября.
Российский гитарист-виртуоз, член жюри «Грэмми» Роман Мирошниченко ранее назвал «Радиоточка НСН» своих фаворитов премии, в числе которых оказались Эд Ширан, Селена Гомес и Леди Гага.
