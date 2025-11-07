Трамп раскритиковал европейские страны за закупку российских энергоресурсов

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что ряд европейских государств продолжают закупать нефть и газ у России, несмотря на наличие собственных морских портов. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Американский лидер отметил, что такие действия вызывают у него обеспокоенность, поскольку США оказывают помощь этим странам, а те, по его словам, «идут и покупают нефть и газ у России», отмечает RT.

СМИ: США требуют от Турции прекратить поставки энергоресурсов из России

Трамп уточнил, что Венгрия находится в особом положении, так как не имеет выхода к морю и, следовательно, ограничена в выборе поставщиков энергоресурсов.

Ранее Трамп неоднократно критиковал европейские государства за зависимость от российских энергоресурсов, в частности Германию, указывая, что такая политика подрывает энергетическую безопасность Европы и делает ее уязвимой перед Москвой, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЭнергетикаРоссияЕвропаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры