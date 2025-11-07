В Госдуме заявили о переброске Киевом женщин-снайперов под Купянск
Киев перебрасывает под Купянск женщин-военнослужащих и бывших спортсменов из-за истощения сил украинской армии на этом направлении. Об этом aif.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
По его словам, в условиях нехватки личного состава командование ВСУ направляет на фронт всех доступных бойцов, включая женщин, прошедших подготовку снайперов. Среди них, уточнил депутат, есть и наемницы.
Ранее СМИ сообщали, что под Купянск было переброшено женское подразделение, часть его участниц впоследствии покинула позиции.
Водолацкий отметил, что Киев стягивает подкрепления также к Красноармейску, поскольку потеря этих направлений может привести к обрушению фронта украинских войск, передает «Радиоточка НСН».
