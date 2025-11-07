Киев перебрасывает под Купянск женщин-военнослужащих и бывших спортсменов из-за истощения сил украинской армии на этом направлении. Об этом aif.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, в условиях нехватки личного состава командование ВСУ направляет на фронт всех доступных бойцов, включая женщин, прошедших подготовку снайперов. Среди них, уточнил депутат, есть и наемницы.