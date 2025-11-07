В Эстонии осудили концерт Limp Bizkit из-за «симпатий» лидера группы к России
Анонс концерта американской группы Limp Bizkit в Таллине вызвал недовольство эстонских властей из-за «пророссийских высказываний» фронтмена коллектива Фреда Дерста. Об этом сообщает агентство ERR.
Выступление запланировано на 31 мая на площадке Unibet Arena. В МИД Эстонии заявили, что сторонники «государства-агрессора» не приветствуются в стране. Министерство культуры связалось с организаторами и подчеркнуло, что концерт не должен состояться.
Организаторы из Baltic Live Agency отметили, что в прошлом Дерст действительно мог поддерживать Россию из-за брака с уроженкой Крыма, однако с 2022 года он не делал политических заявлений.
В 2015 году музыкант говорил о симпатии к России и называл президента Владимира Путина «человеком с четкими моральными принципами». Позже он получил отказ во въезде в Украину и временно прекратил выступления в регионе, передает «Радиоточка НСН».
