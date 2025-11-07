Герой фильма «Цирк» Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве
Советско-американский актер и поэт Джеймс Паттерсон, сыгравший ребенка в комедии Григория Александрова «Цирк», пожелал быть похороненным рядом с семьей в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его близкую подругу Эми Баллард.
Паттерсон родился в столице СССР в 1933 году в семье афроамериканца Ллойда Паттерсона и художницы Веры Араловой. Всесоюзную известность он получил в 1936 году после выхода фильма «Цирк», который стал единственной картиной в его актерской карьере.
Позднее Паттерсон служил подводником, писал стихи и состоял в Союзе писателей СССР. Последние три десятилетия он прожил в США, где умер в мае 2025 года на 92-м году жизни.
По словам Баллард, актер хотел быть похороненным на Армянском кладбище в Москве рядом с матерью и братьями. Дата погребения пока не определена, передает «Радиоточка НСН».
