Герой фильма «Цирк» Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве

Советско-американский актер и поэт Джеймс Паттерсон, сыгравший ребенка в комедии Григория Александрова «Цирк», пожелал быть похороненным рядом с семьей в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его близкую подругу Эми Баллард.

Паттерсон родился в столице СССР в 1933 году в семье афроамериканца Ллойда Паттерсона и художницы Веры Араловой. Всесоюзную известность он получил в 1936 году после выхода фильма «Цирк», который стал единственной картиной в его актерской карьере.

Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище

Позднее Паттерсон служил подводником, писал стихи и состоял в Союзе писателей СССР. Последние три десятилетия он прожил в США, где умер в мае 2025 года на 92-м году жизни.

По словам Баллард, актер хотел быть похороненным на Армянском кладбище в Москве рядом с матерью и братьями. Дата погребения пока не определена, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныАктерСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры