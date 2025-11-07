США официально сняли санкции с президента Сирии перед визитом в Вашингтон

Министерство финансов США официально исключило президента Сирии Ахмада аль-Шараа из санкционных списков. Решение принято накануне его визита в Вашингтон, где он проведет переговоры с Дональдом Трампом, сообщили в американском Минфине.

Как указано в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), вместе с аль-Шараа из санкционных списков исключен и министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб, отмечает RT.

Сирия заявила о готовности к восстановлению отношений с Россией

В заявлении администрации Трампа отмечается, что этот шаг направлен на «восстановление стабильности и мира в Сирии» и на предотвращение использования страны террористическими организациями.

Переговоры между Трампом и аль-Шараа запланированы в Вашингтоне на следующей неделе. Ожидается, что встреча станет самым значимым дипломатическим контактом между США и Сирией за последние десятилетия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
ТЕГИ:СанкцииСирияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры