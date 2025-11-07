США официально сняли санкции с президента Сирии перед визитом в Вашингтон

Министерство финансов США официально исключило президента Сирии Ахмада аль-Шараа из санкционных списков. Решение принято накануне его визита в Вашингтон, где он проведет переговоры с Дональдом Трампом, сообщили в американском Минфине.

Как указано в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), вместе с аль-Шараа из санкционных списков исключен и министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб, отмечает RT.