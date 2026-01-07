Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости».

Трампа избрали первым лауреатом премии мира ФИФА

Глава Белого дома отметил, что его это, на самом деле, не беспокоит.

«Норвегия... по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», - подчеркнул американский лидер.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, в свою очередь, заявила, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НорвегияНобелевская Премия МираДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры