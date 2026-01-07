Трамп объяснил, почему Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира

Глава Белого дома отметил, что его это, на самом деле, не беспокоит.

«Норвегия... по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», - подчеркнул американский лидер.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, в свою очередь, заявила, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

