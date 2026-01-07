СМИ: При крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов

Одним из погибших при крушении частного вертолёта в Пермском крае является учредитель крупной транспортной компании «Таттранском», миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате инцидента, который произошёл в Бардымском районе на территории базы отдыха «Ашатли-парк», погибли два человека. Как пишет Baza, второй погибший - начальник автомобильной колонны «Таттранском» Эльмир Коняков.

Также отмечается что упавший вертолёт Robinson R44 Raven совершал несанкционированный полёт.

Ранее вертолёт и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России по Пермскому краю
