СМИ: При крушении вертолета в Пермском крае погиб миллионер Гимадутдинов
Одним из погибших при крушении частного вертолёта в Пермском крае является учредитель крупной транспортной компании «Таттранском», миллионер Ильяс Гимадутдинов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате инцидента, который произошёл в Бардымском районе на территории базы отдыха «Ашатли-парк», погибли два человека. Как пишет Baza, второй погибший - начальник автомобильной колонны «Таттранском» Эльмир Коняков.
Также отмечается что упавший вертолёт Robinson R44 Raven совершал несанкционированный полёт.
Ранее вертолёт и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru