Минтранс сообщили об утере связи с танкером «Маринэра»
Танкер «Маринэра» получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года. Как сообщили в Минтрансе РФ, документ был выдан «на основании российского законодательства и норм международного права».
В ведомстве указали, что связь с судном была утеряна 7 янаваря около 15:00 мск после того, как на него высадились военно-морские силы США. Это произошло «за пределами территориальных вод каких либо государств».
В министерстве напомнили о Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которому «в открытом море действует режим свободы судоходства».
«Никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», - говорится в сообщении.
Ранее Европейское командование ВС США сообщило, что танкер «Маринера» был задержан из-за нарушения им американских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru