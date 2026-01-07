Минтранс сообщили об утере связи с танкером «Маринэра»

В ведомстве указали, что связь с судном была утеряна 7 янаваря около 15:00 мск после того, как на него высадились военно-морские силы США. Это произошло «за пределами территориальных вод каких либо государств».

В министерстве напомнили о Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которому «в открытом море действует режим свободы судоходства».

«Никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», - говорится в сообщении.

Ранее Европейское командование ВС США сообщило, что танкер «Маринера» был задержан из-за нарушения им американских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».