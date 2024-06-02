«Рвут сцену!»: Юрий Грымов рассказал о европейском туре AC/DC

Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН рассказал, как проходит европейский тур рок-группы АС/DC. Он побывал на концерте музыкантов в Севилье и добавил, что публика с удовольствием встретила артистов, которые еще находятся в отличной форме.

«На концерте очень много зрителей. Сейчас начнут рвать сцену. Все с рогами, танцуют, ждут», - поделился он.

Однако собеседник НСН рассказал, что попасть на первое выступление группы оказалось не так уж и просто. По его словам, за час до начала шоу на остановках Туссам, несмотря на сильную жару, стояли толпы фанатов, ожидая автобусы. А в нескольких метрах от этого места, рядом с углом дворца Сан-Тельмо, еще десятки зрителей ждала появления такси. При этом цены на услуги Uber. Cabify или Bolt были высокими.

По словам Грымова, некоторые фанаты предлагали «водителям» конных экипажей в Севилье подвезти их.