«Рвут сцену!»: Юрий Грымов рассказал о европейском туре AC/DC
По словам режиссера Грымова, участник группы AC/DC Ангус Янг до сих пор отлично держится на сцене, несмотря на свой почтенный возраст.
Сейчас австралийская группа AC/DC проводит свой тур по Европе. Так, в рамках Power Up Tour 2024, который начался 17 мая, уже состоялись концерты в Германии, Италии и в испанской Севилье на стадионе «Картуха».
5 июня музыканты отправятся в Амстердам, с 9 по 19 июня еще раз выступят в нескольких городах Германии, а в конце июня посетят Австрию и Швейцарию. Они продолжат колесить по Европе до конца лета.
Режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН рассказал, как проходит европейский тур рок-группы АС/DC. Он побывал на концерте музыкантов в Севилье и добавил, что публика с удовольствием встретила артистов, которые еще находятся в отличной форме.
«На концерте очень много зрителей. Сейчас начнут рвать сцену. Все с рогами, танцуют, ждут», - поделился он.
Однако собеседник НСН рассказал, что попасть на первое выступление группы оказалось не так уж и просто. По его словам, за час до начала шоу на остановках Туссам, несмотря на сильную жару, стояли толпы фанатов, ожидая автобусы. А в нескольких метрах от этого места, рядом с углом дворца Сан-Тельмо, еще десятки зрителей ждала появления такси. При этом цены на услуги Uber. Cabify или Bolt были высокими.
По словам Грымова, некоторые фанаты предлагали «водителям» конных экипажей в Севилье подвезти их.
Спецкор НСН во время прямого включения с концерта даже дал послушать отрывок из выступления AC/DC.
«Концерт в полном разгаре. Все зажигают. Ангус (Ангус Янг — прим. НСН) — красавец в свои 70 лет! Как они зажигают! Что творится на стадионе! Европейский тур в полном разгаре», - рассказал он.
AC/DC — одна из самых популярных рок-групп в мире. Она образовалась в ноябре 1973 года в Сиднее выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами. Ее состав несколько раз менялся, прежде чем в 1975 году исполнители выпустили свой первый альбом «High Voltage». Группа продала более 200 млн экземпляров альбомов, самым успешным из которых стал «Back in Black».
Ранее Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что у него в коллекции более 10 тысяч виниловых пластинок.
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