«От саундтреков к панку!»: Imperial Orchestra о секретах симфосказки «Король и Шут»

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Художественный руководитель и арт-директор «Imperial Orchestra» Александр Дулин в интервью НСН рассказал об обновленной версии симфонической панк-сказки «Король и Шут», назвал имена главных творцов саундтреков современности и выступил в качестве «Культурного гида».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах уикенда.

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В их числе выступления в двух столицах Гарика Сукачева с программой «Вся власть поэтам» (19 апреля - клуб «Jagger», 21 апреля – «1930») , двойные концерты Басты (20-21 апреля, «Мегаспорт»), «Мураками» (19 апреля - «1930», 20 апреля – «Космонавт») и «Эпидемии» (20-21 апреля, «VK Stadium»), а также возвращение в Москву симфонической панк-сказки «Король и Шут» (20 апреля, «ЦСКА Арена»).

Кроме того, зрители активно интересовались клубным выступлением Вячеслава Бутусова в Питере, столичными концертами Юрия Лозы (19 апреля, «Magnus Locus»), Валерия Сюткина (18 апреля, «16 Тонн»), групп «Кирпичи» (20 апреля, «16 Тонн»), «2RBINA 2RISTA» (20 апреля, «Base»), «Северный флот» (20 апреля, «1930») и Алены Швец (18 апреля, «Base»). Что касается концертов в регионах России, здесь в топе популярности выступления The Hatters в Брянске и Туле, «25/17» в Нижнем Новгороде и «Арии» в Ярославле и Череповце.

Ну а Александр Дулин рассказал НСН, каким будет симфоническое шоу по мотивам сериала «Король и Шут», которое после Москвы покажут и 1 мая в Санкт-Петербурге.

«Оркестр выступает в образах, в гриме, что тоже очень сильно помогает перевоплотиться в этих удивительных персонажей и вообще воплотить этот фэнтези-мир, может быть, страшных сказок, но при этом очень добрых. Важный момент, что в творчестве "Короля и Шута" нет никакой злобы и никакой агрессии. На самом деле это очень интересные русские сказки, которые при этом стилизованы в панк-культуре. Для того, чтобы полностью воплотить звучание, мы создали новый оркестр, это большой симфонический состав с интересными фолк-инструментами, рок-бэнд, который является основой, и большой хор. Сейчас это 45 человек. Поет не только хор, я вижу, как на концерте поют все музыканты, потому что все они знают песни наизусть, это дает очень сильный драйв для исполнения. В этот раз мы представим обновленную версию шоу, потому что нам всегда хочется развиваться и как можно шире овладеть репертуаром "Короля и Шута", сейчас это уже 30 песен, а с каждым разом мы добавляем какие-то песни и мелодии. Находим интересные приемы, где можно объединить песни "Короля и Шута" с шедеврами классики», - отметил Дулин.

