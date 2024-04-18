«От саундтреков к панку!»: Imperial Orchestra о секретах симфосказки «Король и Шут»
Музыканты считают мир «КиШ» добрым, хоть и страшным, сказал в эфире НСН Александр Дулин, посоветовав «послушать» «Опппенгеймер», «Дюну» и «Мастер и Маргариту», и назвав Ханса Циммера лучшим современным автором саундтреков.
Музыка: Поэт-Сукачев и симфо-«КиШ»
Художественный руководитель и арт-директор «Imperial Orchestra» Александр Дулин в интервью НСН рассказал об обновленной версии симфонической панк-сказки «Король и Шут», назвал имена главных творцов саундтреков современности и выступил в качестве «Культурного гида».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» сообщили НСН о самых востребованных концертах уикенда.
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В их числе выступления в двух столицах Гарика Сукачева с программой «Вся власть поэтам» (19 апреля - клуб «Jagger», 21 апреля – «1930») , двойные концерты Басты (20-21 апреля, «Мегаспорт»), «Мураками» (19 апреля - «1930», 20 апреля – «Космонавт») и «Эпидемии» (20-21 апреля, «VK Stadium»), а также возвращение в Москву симфонической панк-сказки «Король и Шут» (20 апреля, «ЦСКА Арена»).
Кроме того, зрители активно интересовались клубным выступлением Вячеслава Бутусова в Питере, столичными концертами Юрия Лозы (19 апреля, «Magnus Locus»), Валерия Сюткина (18 апреля, «16 Тонн»), групп «Кирпичи» (20 апреля, «16 Тонн»), «2RBINA 2RISTA» (20 апреля, «Base»), «Северный флот» (20 апреля, «1930») и Алены Швец (18 апреля, «Base»). Что касается концертов в регионах России, здесь в топе популярности выступления The Hatters в Брянске и Туле, «25/17» в Нижнем Новгороде и «Арии» в Ярославле и Череповце.
Ну а Александр Дулин рассказал НСН, каким будет симфоническое шоу по мотивам сериала «Король и Шут», которое после Москвы покажут и 1 мая в Санкт-Петербурге.
«Оркестр выступает в образах, в гриме, что тоже очень сильно помогает перевоплотиться в этих удивительных персонажей и вообще воплотить этот фэнтези-мир, может быть, страшных сказок, но при этом очень добрых. Важный момент, что в творчестве "Короля и Шута" нет никакой злобы и никакой агрессии. На самом деле это очень интересные русские сказки, которые при этом стилизованы в панк-культуре. Для того, чтобы полностью воплотить звучание, мы создали новый оркестр, это большой симфонический состав с интересными фолк-инструментами, рок-бэнд, который является основой, и большой хор. Сейчас это 45 человек. Поет не только хор, я вижу, как на концерте поют все музыканты, потому что все они знают песни наизусть, это дает очень сильный драйв для исполнения. В этот раз мы представим обновленную версию шоу, потому что нам всегда хочется развиваться и как можно шире овладеть репертуаром "Короля и Шута", сейчас это уже 30 песен, а с каждым разом мы добавляем какие-то песни и мелодии. Находим интересные приемы, где можно объединить песни "Короля и Шута" с шедеврами классики», - отметил Дулин.
Театр: Неоклассика и новый рок
Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Пигмалион» в Театре Сатиры, «Ревизор» в Театре Олега Табакова и «Гордая» в Театре на Малой Бронной.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Палату № 6» и «Риголетто», новосибирских зрителей заинтересовал «Ханума», а в Пермской филармонии дадут «Весеннюю неоклассику».
Александр Дулин рассказал НСН о новом вызове для одного из самых больших оркестров в стране.
«На данный момент Imperial Orchestra является одним из самых больших симфонических оркестров России, который исполняет современную музыку, музыку из кинофильмов, компьютерных игр, аниме и рок-хиты. В нашем составе порядка 600 артистов. Симфоническая панк-сказка "Король и шут" стала для нашего оркестра новым этапом и в чем-то вызовом, потому что до этого проекта мы никогда не занимались рок-хитами. Мы получили интересное предложениеот команды "Яндекс Афиши" сделать по мотивам сериала "Король и Шут" новое симфоническое шоу, долго сомневались, но приняли решение, что поучаствуем в проекте и постараемся сделать совершенно новый подход к исполнению рок-хитов. Получился стык фэнтези, панк-культуры и при этом симфоническое звучание. Это была непростая и очень интересная работа. Мы полностью пересмотрели все звучание группы "Король и Шут", каждый трек писался с нуля, и искались тонкие моменты, позволяющие раскрасить партитуру. Это не оркестровка песен "Короля и Шута", а переосмысление», - пояснил собеседник НСН.
Кино: Вертер, Фрейд и чудо «Оппенгеймера»
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Сто лет тому вперед» (на фото) по повести Кира Булычева. В этой картине Федор Бондарчук сыграет робота Вертера, Константин Хабенский – профессора Селезнева, Александр Петров - Весельчака У, Юра Борисов – космического пирата Глота, а саму Алису – Дарья Верещагина.
Еще одной заметной премьерой станет фильм «По Фрейду», в котором главный герой в исполнении Энтони Хопкинса встретится с будущим создателем «Хроники Нарнии».
Ну а Александр Дулин назвал НСН имена главных творцов саундтреков современности.
«Сейчас для нас главные композиторы саундтреков — это, безусловно, Ханс Циммер, Рамин Джавади, Джон Уильямс. Это те композиторы, которые ведут индустрию вперед. И Ханс Циммер здесь, конечно, абсолютно в топе, потому что каждый фильм, который он озвучивает, это не просто саундтрек, это уже шедевр современных музыкальных технологий. Разбираться в том, что он создал, это истинное удовольствие, поэтому я бы сказал, что это номер один в мире современного киноискусства. Послушать можно "Интерстеллар", "Дюну". Для меня как музыканта, "Дюна" и первая, и вторая, - я не то, что смотрел это глазами, я слушал всю киноленту ушами, для меня это очень интересно. Очень классный саундтрек был у Дэнни Эльфмана в последней работе «Уэнсдэй», потому что это совершенно чудесная атмосфера, такая классическая, при этом мистическая. Также, разумеется, «Оппенгеймер», этом году, это был музыкальный прорыв года, поэтому тоже очень рекомендую послушать фильм "Оппенгеймер"», - сказал художественный руководитель «Imperial Orchestra».
Касаясь авторов саундтреков к отечественным фильмам, он указал на картины «Майор Гром» и «Мастер и Маргарита».
«Одним из показательных саундтреков для меня был "Майор Гром", потому что это, на мой взгляд, хоть и стилизация на западные саундтреки, - там можно было ловить и нотки Циммера, и из "Бэтмена", из "Интерстеллара", - но в целом это действительно достойная работа. Также очень интересный был саундтрек новому фильму "Мастер и Маргарита", который записывали наши коллеги из OpensoundOrchestra, оркестра из Москвы. У нашего оркестра есть опыт создания саундтреков к играм, например к "Миру танков", но пока что нет опыта написания полноценного саундтрека к фильму. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас это тоже получится, для нас это мечта и цель, к которой мы будем стремиться», - признался Дулин.
Он также рассказал об уникальной истории, связанной с «Оппенгеймером», вспомнив о битве саундтреков к этому фильму и «Барби» в рамках «Оскара» и «Грэмми».
«Безусловно, мы следили за этой битвой и были безумно рады победе "Оппенгеймера". Кстати, в этом году случилась какая-то удивительная история. Летом, когда фильм Нолана только вышел в мировом прокате, мы буквально сразу же начали работу над его саундтреком. Я помню, как в пятницу вышел саундтрек Людвига Йоранссона, а уже в воскресенье у нас была "рыба" его партитуры. Потом была большая работа, потому что мы увидели этот потрясающий симфонизм, потрясающую музыку, совершенно удивительные технические решения, настоящую химию, которая была в этих нотах. Занимались этой мелодией очень долго, старались, подбирали тембры, подбирали инструменты. Оказалось, что это одна из самых сложнейших партитур, которую практически невозможно сыграть живьем, но тем не менее мы смогли это сделать. В конце августа мы исполнили этот саундтрек живьем, сделав премьеру в "Крокус Сити Холл". Это было удивительно, потому что мировая премьера, официальная, с приглашенными звездами Голливуда, с режиссером Кристофером Ноланом и композитором "Оппенгеймера" произошла ровно через полгода после того, как мы исполнили ее впервые на сцене. Поэтому мы официально были первым оркестром, который исполнил этот саундтрек живьем», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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