«Роскошь, счастье и сама жизнь!»: В Москве отгремела X премия «Все цвета джаза»

Сама же Убель в интервью НСН рассказала, что до шести лет мечтала спеть «Блюз бродячих собак» группы «Секрет» во дворе своей девятиэтажки, а потом брат познакомил ее с джазом и это перевернуло ее жизнь, разбудив азартную эмоцию. Певица добавила, что продолжает питать особую любовь к рок-музыке.

В номинации «Релиз года» победу одержали Наталья Чайковская, Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» за альбом «Мой город».

В новый альбом «Фонограф-Симфо-Джаза» вошли джазовые интерпретации известных произведений композитора Натальи Чайковской, именно она и получила премию сегодня. По ее словам, в релизе представлены музыкальные зарисовки любимого города, вдохновленные игрой солнца в окнах и драйвом шумных дорог.

В 2024 году одним из членов жюри премии стал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. В торжественный вечер он вручил премию проекту «Джаз на воде» в номинации «Лучшее мероприятие года». Награду получила генеральный директор «Флотилии Рэдиссон» Ольга Куприянова.

В середине ноября проект «Джаз на воде» отметил годовщину праздничным рейсом по Москва-реке. В тот вечер гости мероприятия слушали эстрадно-джазовую певицу, участницу шоу «Голос 5» Катерину Балыкбаеву. За год существования проекта на двухпалубном ресторан-теплоходе с панорамными окнами кто только ни выступал: музыкальные проекты Electro-Acoustic Trio и Excite Quintet, поп-соул группа SHOO, музыкальный фьюжн-проект Кати Ямщиковой & New Bridge, Евгений Абрамов и его проект Sakhra, ASET и многие другие.

РОСКОШЬ, ЛЮКС И СЧАСТЬЕ

Позднее Владислав Лисовец признался корреспонденту НСН, что лично ему джаз помогает побороть «непонятное» настроение и настраивает на то, что все будет хорошо.

«Все участники номинаций уже победили, потому что джаз – это в принципе победа. Иметь отношение к джазу, исполнять его, играть, сочинять – это великое дело. Джаз – это настроение, это роскошь, это люкс, это счастье, это жизнь! Я все время слушаю джаз на пластинках. Вчера вечером после ванны слушал Нину Симон. Это не самый мой фаворит, больше люблю Эллу Фицджеральд, но вчера Нина Симон прекрасно «зашла». Когда настроение очень непонятное, я ставлю джаз, он настраивает меня на то, что все будет хорошо», - поделился он.