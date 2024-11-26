«Роскошь, счастье и сама жизнь!»: В Москве отгремела X премия «Все цвета джаза»
Слушатели и звездное жюри выбрали лучших из лучших в семи номинациях, Долина призналась, что билеты на джаз сегодня раскупают как никогда, а солист группы «Иванушки International» заинтриговал всех хоккеем с Бутманом.
В Москве прошла торжественная церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза». На крыше Универмага «Цветной» собрались профессионалы своего дела и неравнодушные любители.
Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM голосовали за лучших из лучших. Были выбраны победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России». Так, преданные поклонники джаза отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов.
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА, ГОРОД И ДЖАЗ НА ВОДЕ
В разгар праздничного мероприятия народная артистка России Лариса Долина вручила премию «Все цвета джаза» джазовой певице Варваре Убель, которая стала победителем в номинации «Восходящая звезда».
В октябре Долина назвала Убель самым большим джазовым талантом в России, а сегодня подтвердила свои слова вручением престижной награды. Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман также называл Варвару Убель одной из лучших молодых джазовых певиц мира. Стиль коллектива UBEL он определил, как уникальный «убель-джаз».
Сама же Убель в интервью НСН рассказала, что до шести лет мечтала спеть «Блюз бродячих собак» группы «Секрет» во дворе своей девятиэтажки, а потом брат познакомил ее с джазом и это перевернуло ее жизнь, разбудив азартную эмоцию. Певица добавила, что продолжает питать особую любовь к рок-музыке.
В номинации «Релиз года» победу одержали Наталья Чайковская, Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» за альбом «Мой город».
В новый альбом «Фонограф-Симфо-Джаза» вошли джазовые интерпретации известных произведений композитора Натальи Чайковской, именно она и получила премию сегодня. По ее словам, в релизе представлены музыкальные зарисовки любимого города, вдохновленные игрой солнца в окнах и драйвом шумных дорог.
В 2024 году одним из членов жюри премии стал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. В торжественный вечер он вручил премию проекту «Джаз на воде» в номинации «Лучшее мероприятие года». Награду получила генеральный директор «Флотилии Рэдиссон» Ольга Куприянова.
В середине ноября проект «Джаз на воде» отметил годовщину праздничным рейсом по Москва-реке. В тот вечер гости мероприятия слушали эстрадно-джазовую певицу, участницу шоу «Голос 5» Катерину Балыкбаеву. За год существования проекта на двухпалубном ресторан-теплоходе с панорамными окнами кто только ни выступал: музыкальные проекты Electro-Acoustic Trio и Excite Quintet, поп-соул группа SHOO, музыкальный фьюжн-проект Кати Ямщиковой & New Bridge, Евгений Абрамов и его проект Sakhra, ASET и многие другие.
РОСКОШЬ, ЛЮКС И СЧАСТЬЕ
Позднее Владислав Лисовец признался корреспонденту НСН, что лично ему джаз помогает побороть «непонятное» настроение и настраивает на то, что все будет хорошо.
«Все участники номинаций уже победили, потому что джаз – это в принципе победа. Иметь отношение к джазу, исполнять его, играть, сочинять – это великое дело. Джаз – это настроение, это роскошь, это люкс, это счастье, это жизнь! Я все время слушаю джаз на пластинках. Вчера вечером после ванны слушал Нину Симон. Это не самый мой фаворит, больше люблю Эллу Фицджеральд, но вчера Нина Симон прекрасно «зашла». Когда настроение очень непонятное, я ставлю джаз, он настраивает меня на то, что все будет хорошо», - поделился он.
А другой член жюри премии Лариса Долина рассказала, что джаз в России за последние двадцать лет стал очень популярен, зрители скупают билеты на концерты, а молодежь мечтает освоить этот непростой музыкальный стиль.
«Культура джаза в России за последние двадцать лет набрала серьезные баллы, это большой прорыв. Это огромное количество фестивалей, это концерты, которые собирают аншлаги. Конечно, джаз сейчас стоит на очень высоких позициях, чему я бесконечно рада. Сейчас люди, которые никогда не ходили на концерты джазовой музыки, скупают все билеты. У нас на концертах, когда мы ездим по стране, люди просто на люстрах висят, билеты продаются за полгода до концерта. Это большое счастье, это то, чего я ждала много лет», - рассказала она.
Также Долина подчеркнула, что российские музыканты сегодня готовы конкурировать с любым американским исполнителем джаза.
Певец Денис Клявер рассказал спецкору НСН на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве, как джаз пришел в его жизнь.
«В 16 лет я поступил на эстрадно-джазовый факультет в Санкт-петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского, так что изначально я джазовый трубач. Эта музыка очень рано оказалась в моей жизни, на мой взгляд, она должна приходить несколько позже», - отметил он.
В рамках премии Денис Клявер вручил награду победителю в номинации «Фестиваль года». К награде были торжественно представлены организаторы фестиваля «Блюз на веранде» Екатерина и Виктор Колесовы. Мероприятие проходит в Вологде.
А «Площадкой года» в этом году стал JFC Jazz Club из Санкт-Петербурга. Создатели позиционируют себя как клуб с дружелюбной атмосферой, где играют музыку от диксиленда до авангарда и от блюза до джаз-рока. Все неравнодушные знают, что это старейший клуб северной столицы.
Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в этот день вручил премию «Все цвета джаза» австралийской певице доминиканского происхождения Fantine как музыканту года. В 2014 году вокалистка начала выступать с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста России Игоря Бутмана.
Fantine призналась спецкору НСН, что для нее не только победа, но и номинация на премию "Все цвета джаза" стала большим сюрпризом.
«Очень переживала, вся семья была на ушах, на иголочках. Сегодня у меня яркие эмоции! Когда я впервые познакомилась с джазом, мне было около 19 лет, и это была любовь с первого взгляда. Я окунулась в него с головой и даже с ногами», - поделилась она.
Сам Игорь Бутман вручил в этот вечер премию за вклад в развитие джазовой культуры в России, ее посмертно удостоен Николай Богайчук. Награду за отца на сцене получала его дочь Мария.
ХОККЕЙ С БУТМАНОМ, ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ
Также корреспондент НСН пообщался со звездными гостями мероприятия, которые раскрыли свои «джазовые» стороны. Так, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, что из-за занятости не так часто посещает джазовые концерты, как хотелось бы. При этом с Игорем Бутманом ему удается пересекаться на… хоккее.
«Кстати, я играю параллельно в своей старой профессии в хоккей, играл и с Игорем Бутманом на одной игре. И он меня много раз приглашал, я пару раз был у него на концертах», - признался он.
А актриса театра и кино Ирина Безрукова призналась спецкору НСН, что не представляет своей жизни без джаза и дружна со многими российскими джазовыми музыкантами.
«Я джаз слушаю очень часто и дружу со многими музыкантами. Мой земляк Олег Аккуратов — фантастический незрячий виртуоз. Естественно, я знакома и с Игорем Бутманом, и с Ларисой Долиной, обожаю Вадима Эйленкрига. Когда я участвовала в проекте «Танцы со звездами», он руководил оркестром. Джаз — это интеллектуальная, живая, чувственная, импровизационная музыка», - рассказала она.
Премию с большим удовольствием посетил и певец Дмитрий Колдун, который ко всему прочему добавил, что джаз очень ценен и является музыкальной жемчужиной, особенно во времена, когда все можно записать одним пальцем на компьютере…
«Это чистой воды ручная работа, и за этим всегда интересно наблюдать», - поставил точку он в этой джазовой истории.
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