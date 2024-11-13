«Горю джазом!»: Варвара Убель о «Собачьем блюзе» и похвале от Бутмана и Долиной

-Игорь Бутман отзывался о вашем творчестве как об уникальном жанре «убель-джаз», называл вас одной из главных джазовых певиц мира. Расскажите поподробнее, из чего состоит ваш «убель-джаз»? Как пришли к этому уникальному стилю? Что или кто повлиял?

Если честно, про «убель-джаз» и главную певицу мира слышу впервые, но если Игорь Михайлович действительно так считает — то мне нравится, очень приятно! А что касается стиля, то здесь есть небольшая история: любимая музыка моих родителей — это рок, который часто играл в доме, и в раннем детстве моей мечтой было спеть песню «Собачий блюз» группы «Секрет» (потому что я очень хотела собаку и любила секреты) на деревянной сцене во дворе нашей девятиэтажки. Но в 6 лет мой старший брат Егор, с которым мы сейчас развиваем совместную музыкальную группу UBEL, надел на меня наушники с джазом и мир маленькой Вари перевернулся. Но любовь к року как к первому жанру осталась, а в последующем добавилась любовь и к другим жанрам. Все они объединились и смешались внутри. Наверное, дело в этом. И с другой стороны — я на самом деле горю джазом, он будит во мне какую-то первобытную, азартную эмоцию и в момент исполнения я на 200% чувствую себя живой, что дает мне стимул быть более свободной на сцене.



-Вообще, знаете ли вы о хвалебных отзывах о вашем творчестве от Ларисы Долиной и Игоря Бутмана? Как относитесь к этому, чувствуете ли признание, славу? Как справляетесь с тем, чтобы не началась звездная болезнь?

На самом деле, для меня это всё очень неожиданно и удивительно. Я просто занималась тем, что люблю и даже не думала о том, что когда-то стану выступать на больших сценах вместе с признанными мэтрами жанра. И поэтому признание от таких больших мастеров, как Игорь Бутман и Лариса Долина, которые всю свою жизнь посвятили музыке, мне впервые услышать было не только очень приятно, но и удивительно.