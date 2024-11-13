«Горю джазом!»: Варвара Убель о «Собачьем блюзе» и похвале от Бутмана и Долиной
Исполнительница Варвара Убель рассказала НСН, откуда взялся знаменитый "убель-джаз" и как это связано с рок-музыкой.
Солистка группы UBEL Варвара Убель в интервью НСН рассказала о том, как знакомство с джазом в 6 лет перевернуло ее жизнь и разбудило азартную эмоцию. При этом певица добавила, что также питает особую любовь к року и ряду других жанров.
В начале ноября у группы UBEL вышел мультижанровый альбом «Сувенир с Земли», который сами музыканты определили, как мультижанровый аудиоспектакль про поиск себя.
-Игорь Бутман отзывался о вашем творчестве как об уникальном жанре «убель-джаз», называл вас одной из главных джазовых певиц мира. Расскажите поподробнее, из чего состоит ваш «убель-джаз»? Как пришли к этому уникальному стилю? Что или кто повлиял?
Если честно, про «убель-джаз» и главную певицу мира слышу впервые, но если Игорь Михайлович действительно так считает — то мне нравится, очень приятно! А что касается стиля, то здесь есть небольшая история: любимая музыка моих родителей — это рок, который часто играл в доме, и в раннем детстве моей мечтой было спеть песню «Собачий блюз» группы «Секрет» (потому что я очень хотела собаку и любила секреты) на деревянной сцене во дворе нашей девятиэтажки. Но в 6 лет мой старший брат Егор, с которым мы сейчас развиваем совместную музыкальную группу UBEL, надел на меня наушники с джазом и мир маленькой Вари перевернулся. Но любовь к року как к первому жанру осталась, а в последующем добавилась любовь и к другим жанрам. Все они объединились и смешались внутри. Наверное, дело в этом. И с другой стороны — я на самом деле горю джазом, он будит во мне какую-то первобытную, азартную эмоцию и в момент исполнения я на 200% чувствую себя живой, что дает мне стимул быть более свободной на сцене.
-Вообще, знаете ли вы о хвалебных отзывах о вашем творчестве от Ларисы Долиной и Игоря Бутмана? Как относитесь к этому, чувствуете ли признание, славу? Как справляетесь с тем, чтобы не началась звездная болезнь?
На самом деле, для меня это всё очень неожиданно и удивительно. Я просто занималась тем, что люблю и даже не думала о том, что когда-то стану выступать на больших сценах вместе с признанными мэтрами жанра. И поэтому признание от таких больших мастеров, как Игорь Бутман и Лариса Долина, которые всю свою жизнь посвятили музыке, мне впервые услышать было не только очень приятно, но и удивительно.
-Совсем скоро состоится церемония вручения премии «Все цвета джаза». Номинированы на нее и вы. Какое самое яркое событие за год случилось в мире джаза? Кого из джазовых музыкантов бы вы выделили в этом году?
Я люблю шутить о том, что все любят джаз, но никто не знает, что это такое. На самом деле в этом есть правда — к настоящему моменту джаз претерпел уже такое количество смешений разных жанров, что стал скорее стилем, настроением, особым вайбом. Частично мы уже говорили об этом ранее, когда пытались понять, что же такое «убель-джаз». Поэтому я бы хотела назвать артистов, про которых точно можно сказать, что это джаз, но не в классическом понимании, а в широком, современном смысле. Это артистка Willow с альбомом emphatogen, Tigran Hamasyan с альбомом The Bird Of A Thousand Voices, группа Settlers, которые талантливо смешивают джаз с фолком и фьюженом, а также пианист и композитор Николай Мищенко, с которым в этом году мы выпустили совместную композицию.
-Новый альбом «Сувенир с Земли» вы называете аудиоспектаклем. Почему? Песни создают общий сюжет?
Да все песни альбома выстраивают цельную картину. «Сувенир с Земли» — это концептуальный альбом, в его основе лежит сквозная идея о любви, взрослении и поиске дома. Также альбом объединен общей стилистикой ретрофутуризма, что отражается не только на сюжете, но и на звучании. Мы с Егором хотели упаковать в альбом коллекцию музыкальных и эмоциональных впечатлений, собранных нами за всю жизнь и оказалось, что лучший способ это сделать — взглянуть на музыку, чувства и эмоции с точки зрения инопланетянки.
-На альбоме есть совместные треки с Антохой МС, рэпером L'One. Легко ли удалось найти общий язык с ними? Может быть, помимо вокала они привнесли в песни что-то свое?
Что с Антохой, что с Леваном работалось очень приятно и свободно — они оба прекрасные музыканты, которых мы очень любим. Леван сам написал текст своего куплета, а Антон, помимо вокала исполнил соло на трубе.
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