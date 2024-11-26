«Слушаю и дружу с джазменами»: Безрукова призналась, что она давняя фанатка джаза
Ирина Безрукова в эфире НСН заявила, что частенько посещает концерты Игоря Бутмана и Олега Аккуратова в Доме музыки, а также ходит в джаз-клуб Бутмана.
Актриса театра и кино Ирина Безрукова призналась спецкору НСН на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве, что не представляет своей жизни без джаза и дружна со многими российскими джазовыми музыкантами.
«Я джаз слушаю очень часто и дружу со многими музыкантами. Мой земляк Олег Аккуратов — фантастический незрячий виртуоз. Естественно, я знакома и с Игорем Бутманом, и с Ларисой Долиной, обожаю Вадима Эйленкрига. Когда я участвовала в проекте «Танцы со звездами», он руководил оркестром. Джаз — это интеллектуальная, живая, чувственная, импровизационная музыка, несмотря на то, что это музыка американских “низов”. Виртуозы в этом жанре могут по-настоящему раскрыть свое мастерство, я думаю, что мы сегодня это увидим. Я частенько посещаю концерты Бутмана и Аккуратова в Доме музыки, хожу в клуб Игоря Бутмана, но поскольку была занята на репетициях новой роли в театре, вообще никуда не ходила три месяца, поэтому сегодня послушаю джаз с особой радостью», — сказала Безрукова.
Вместе с тем собеседница НСН отметила, что на сцене всегда хватало тех, кто кричит, а не исполняет джаз.
«Так всегда было. Просто тех, кто кричит, слышнее, чем истинных виртуозов», — заявила она.
Ранее певец Дмитрий Колдун отметил, что джаз очень ценен и является музыкальной жемчужиной, особенно во времена, когда все можно записать одним пальцем на компьютере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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