«Висят на люстрах!»: Долина рассказала, что россияне массово скупают билеты на джаз

«Культура джаза в России за последние двадцать лет набрала серьезные баллы, это большой прорыв. Это огромное количество фестивалей, это концерты, которые собирают аншлаги. Конечно, джаз сейчас стоит на очень высоких позициях, чему я бесконечно рада. Сейчас люди, которые никогда не ходили на концерты джазовой музыки, скупают все билеты. У нас на концертах, когда мы ездим по стране, люди просто на люстрах висят, билеты продаются за полгода до концерта. Это большое счастье, это то, чего я ждала много лет», - поделилась она.

По ее словам, молодежь сегодня все больше интересуется этим непростым стилем.

«Современная молодежь в джазе – это для меня самый большой прорыв. Я вижу, как молодые люди приходят с горящими глазами, они хотят петь джаз. Это очень непростой стиль, но молодежи, которая сегодня хочет его освоить, очень много. Кто-то приходит уже готовым, у него врожденное чувство ритма, много умеет. Есть те, кто слышал, но пока не могут воспроизводить. И мы вытягиваем этот потенциал из них, вытаскиваем, я и мои педагоги. Мы честно говорим всегда ребятам, если не получается. Мягко говорим им, что лучше развивать другую сторону», - рассказала Долина.

Также Долина подчеркнула, что российские музыканты сегодня готовы конкурировать с любым американским исполнителем джаза.

«Все-таки все джазовые музыканты воспитывались на американской музыке, это тот источник вдохновения, который на нас влиял. Это нормально, это хорошо, потому что джаз там родился. Нам нужно было просто научиться этому, учиться, впитывать. Сейчас такая плеяда выросла российских музыкантов, что мы готовы выйти на одну сцену с любым американским музыкантом и быть не хуже», - подытожила певица.

Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» стартовала 26 ноября в 19:00 в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.

