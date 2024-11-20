«Крейсер, подлодка и воздушный шар»: Бутман о необычных местах, где играл джаз

-Влияют ли как-то на исполнение перепады давления при полете?

В современных самолетах перепады давления практически не чувствуются. Может быть, там не такое давление, как на Земле, но все равно более-менее хорошее. Если только будет качать самолет, то будет трудно устоять на ногах. Думаю, турбулентность станет самой большой сложностью.

-Как вообще пришла идея сыграть на борту самолета?



Эта идея появилась у нас совместно с «Аэрофлотом». Они нас в принципе давно поддерживают, мы дружим с 1993 года. В свое время генеральный директор аэрофлота Владимир Тихонов (был гендиректором компании с 10 июня 1994 по октябрь 1995 – прим. НСН) был большим поклонником джаза. Когда мы с ним познакомились, он написал интересную книгу о джазе, в которой изложил свои впечатления и различные истории, связанные с джазом. С тех пор я играл на самолетах. Зачастую это было спонтанно. Как-то летели люди из Америки в Россию и попросили меня сыграть, я и сыграл.