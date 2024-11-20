«Крейсер, подлодка и воздушный шар»: Бутман о необычных местах, где играл джаз
Игорь Бутман рассказал НСН, что джазовый оркестр 27 ноября сыграет на борту самолета композиции из «Бременских музыкантов», из личного репертуара и песню «Под крылом самолета о чем-то поет».
Народный артист РФ Игорь Бутман рассказал НСН, что за свою джазовую карьеру ему доводилось играть на подводной лодке, борту самолета и даже на воздушном шаре.
Авиакомпания «Аэрофлот» ранее сообщила, что устроит благотворительный полет с участием джазового оркестра. Самолет полетит из Москвы в Архангельск 27 ноября. Во время полета пассажиры услышат известные композиции в исполнении Бутмана и участников Московского джазового оркестра. Бутман рассказал, что это будет его не первый концерт на высоте.
-Какие композиции планируете исполнить на борту самолета?
Мы сейчас готовим несколько композиций, которые мы могли бы сыграть в усеченном составе, который поместится в самолете. Например, контрабас очень сложно провезти, поэтому партию контрабаса будет исполнять баритон-саксофон. Мы готовим несколько песен из нашего репертуара, из «Бременских музыкантов», песни «Веселых ребят», также планируем сыграть «Под крылом самолета о чем-то поет». Мы постараемся создать хорошее настроение, сыграем небольшую, но очень яркую программу.
-Будут ли вокальные партии?
Хороший вопрос, может, и будут, потому что с нами летят два знаменитых вокалиста - Олег Аккуратов и Фантине. Думаю, мы споем.
-Влияют ли как-то на исполнение перепады давления при полете?
В современных самолетах перепады давления практически не чувствуются. Может быть, там не такое давление, как на Земле, но все равно более-менее хорошее. Если только будет качать самолет, то будет трудно устоять на ногах. Думаю, турбулентность станет самой большой сложностью.
-Как вообще пришла идея сыграть на борту самолета?
Эта идея появилась у нас совместно с «Аэрофлотом». Они нас в принципе давно поддерживают, мы дружим с 1993 года. В свое время генеральный директор аэрофлота Владимир Тихонов (был гендиректором компании с 10 июня 1994 по октябрь 1995 – прим. НСН) был большим поклонником джаза. Когда мы с ним познакомились, он написал интересную книгу о джазе, в которой изложил свои впечатления и различные истории, связанные с джазом. С тех пор я играл на самолетах. Зачастую это было спонтанно. Как-то летели люди из Америки в Россию и попросили меня сыграть, я и сыграл.
-В каких еще интересных локациях Вам доводилось выступать? Где бы хотели сыграть?
Мне приходилось играть на подводном ракетном крейсере, подводной лодке, когда мы были на Камчатке. В автобусах тоже играли. Когда я участвовал в шоу Ильи Авербуха, мы ехали в автобусе с нашими великими фигуристами. И вот я и занимался, и играл для них. На льду играл, на хоккейных мероприятиях исполнял гимны и разные мелодии. Я играл гимн на воздушном шаре, была и такая акция. В поездах, конечно же, тоже. Это все спонтанно, особенно в вагонах-ресторанах. На вертолете только еще не играл.
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