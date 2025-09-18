Группа «Gorky Park» отправится в мировое турне
18 сентября 202513:41
Рок-группа «Gorky Park» 10 октября представит новую песню. Об этом рассказали музыканты коллетика.
Так, по словам Александра Маршала, музыканты за последнее время написали 10 новых песен, которые в ближайшие полгода увидит свет.
Кроме того, 15 ноября «Gorky Park» выступит в Москве, а в 2026 году коллектив отправится во всероссийский и мировой тур.
Ранее заслуженный артист России Александр Маршал в интервью НСН рассказал о последних разбирательствах с экс-продюсером группы Стасом Наминым.
