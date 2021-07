ROCK PRIVET: Петь на английском в России больше незачем

- Продолжая тему каверов и авторской музыки, если говорить об этом с точки зрения индустрии, что сейчас, на ваш взгляд, перспективнее в плане продаж и востребованности?

- Авторство всегда будет на 10 шагов круче и перспективнее каверов. Это, что называется, «игра в долгую». Люди, которым запала написанная тобой музыка в душу, будут ходить на твои концерты, покупать твою музыку десятки лет. Но это сработает при одном условии: у тебя крутой, актуальный и продаваемый материал. Каверы же не собирают тысячи людей на концертах (мы и еще одна команда - просто исключения из правил). Каверы в нашей стране крайне сложно продавать на музыкальных площадках, то есть тут тоже не заработать.

- «НЭИЛ ШЕРИ» существует не первый год. Какая история у этого проекта?

- Я создал эту группу в далеком 2012 году, когда ещё на гитаре-то толком не умел играть. В течении 3-4 лет, проживая тогда в Питере, я копил материал на английском языке, чтобы записать свой альбом. В 2015 я переехал в Москву в поисках музыкальной профессии и жизни, и группа перестала существовать, так как я был её единственным участником. Но остался записанный материал, над которым я работал вместе с саунд-инженером.

- Что помешало первому большому релизу «НЭИЛ ШЕРИ» стать успешным?

- После релиза первого англоязычного альбома в 2016 году я ждал какого-то большого толчка узнаваемости: «теперь-то я наберу себе состав профи, будут клипы, успех». Но этого, увы, не произошло, ха-ха-ха. Однако у альбома «May The Rock Be With Us» (в переводе «Да Пребудет с Нами Рок») были очень крутые отзывы от большого количества продвинутых музыкантов типа группы LOUNA и других крутых чуваков. Таким образом, у меня появились новые знакомства и друзья. Между делом, с 2015 года я проводил постоянные прослушивания музыкантов, чтобы собрать бэнд на долгие годы работы. Однако не учёл одного: играть в неперспективной группе мало кто захочет, аудитории нет, концертов нет, денег нет. Таким образом, я сменил около пару составов музыкантов за 2 года, потому что от меня просто-напросто уходили. Да и запросы у меня всегда были высокие, я же за качество.

- Что не так было с музыкантами?

- А всем ведь хочется по-быстрому: оп-ап-хоп-хэй — и вот она слава, бабки и успех. С кем-то приходилось расставаться, потому что меня не устраивал их уровень как музыкантов или взгляды на работу не совпадали. Вот так мы доползли до весны 2017 года, когда я, оставив на время надежды выстрелить с «НЭИЛ ШЕРИ», придумываю ROCK PRIVET и играю с тем составом, который был на тот момент в «НЭИЛ ШЕРИ».

- Создав ROCK PRIVET, как вы планировали поступить с «НЭИЛ ШЕРИ»?

- Уже тогда я сказал всем, что делаю каверы в первую очередь для того, чтобы заработать себе имя, за счёт которого смогу в будущем продвигать свою авторскую музыку. Сейчас, спустя 4 с лишним года, я, естественно, уже с другим составом (к слову, отличным и от текущего состава ROCK PRIVET) начал осуществлять свой план: стартанул с первым русскоязычным синглом и клипом. Кстати, в «НЭИЛ ШЕРИ» играет барабанщик группы LOUNA Леонид Кинзбурский, с которым я познакомился благодаря своему первому альбому, так что всё взаимосвязано.



- Русскоязычный трек «НЭИЛ ШЕРИ» - это вынужденная мера или просто пришло время петь на русском?



- Четыре с лишним года я пою русские песни в ROCK PRIVET. В голове уже давно всё перестроилось. Писать песни на русском языке – это уже большое желание. Сегодня я не понимаю, зачем в России петь на английском.

- Правда ли что российская аудитория плохо воспринимает песни на английском? И нет ли тут парадокса: зарубежную музыку слушают, на концерты ходят, а к своим относятся с недоверием.

- Правда. Вдобавок, мало кто знает английский. Парадокса нет: там звёзды с историей, а тут - ноунеймы, которые косят "под америкосов и европейцев". На весах выбора всегда будут перевешивать звёзды. Плюс у наших музыкантов далеко не всегда высокий уровень записи и аранжировок, как у групп из США. Отсюда и такая «популярность» наших англоязычных команд.

- 2020 год, а за ним и 2021 изменили многие вещи в работе музыкантов. С чем вам пришлось столкнуться: от чего отказаться, к чему, наоборот привыкнуть?

- Весна 2020, как и у всех - полгода без работы. Слетели абсолютно все концерты. Осенью стало чуть полегче, но тоже плохо. Тряхануло как следует. Сейчас уже ни на что не надеемся: не отменили концерт - отлично, отменили - ну что ж поделать, снова без работы. Но, с горем пополам, жить и работать над проектами можно. Что ROCK PRIVET, что «НЭИЛ ШЕРИ» – это недешёвые проекты, которые я финансирую самостоятельно. Мне пришлось отказаться от очень многих личных хотелок и планов. Пришлось тратить все отложенные деньги. Но я считаю, что достойно справился с поставленными целями, так как тот же ROCK PRIVET за весь ковидный период не ушёл на перерыв ни разу, и новые клипы выходили строго по расписанию.