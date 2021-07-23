Самые известные в России каверщики выпустили авторскую песню

Лидер группы ROCK PRIVET, которая известна своими кавер и мэш-ап версиями известных треков, сегодня представил первую русскоязычную авторскую песню «Это делаем мы».

Для того, чтобы играть и выпускать треки, придуманные самими музыкантами был создан новый проект «Нэил Шери». Это сокращение от имени солиста и лидера коллектива Наиля Шариязданова.

В записи песни и в клипе принял участие барабанщик группы Louna Леонид Кинзбурский. И первые, кто в YouTube поздравили «Нэил Шери» с релизом, стала группа Louna.

Видео «Это делаем мы» собирает просмотры и комментарии на видеохостинге.

Стоит отметить, что группа ROCK PRIVET славится своими мэш-апами, а их каверы на песни «3 сентября» и «На заре» собрали более миллиона просмотров в YouTube.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: YouTube/ROCK RRIVET
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры