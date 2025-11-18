Бывшие танцоры Татьяны Булановой, предъявляя завышенные требования к будущим работодателям, пытаются хайповать на имени исполнительницы, однако их поведение уже никому не интересно. Об этом НСН заявил директор Булановой Сергей Хрусталев.

Бывшие участники танцевального коллектива Булановой, со скандалом прекратившие сотрудничество с певицей, не могут найти новую работу после ухода из группы, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной стали их поведение во время гастролей и завышенные требования к будущим работодателям. Хрусталев отметил, что экс-участники коллектива устраивают хайп на имени Булановой.

«Полагаю, что это попытка хайпануть на имени певицы. Эти люди не работают в коллективе Булановой с 6 октября, прошло достаточно много времени, у нас уже совершенно другие танцоры. Обсуждать что-то на этот счет неинтересно, мы продолжаем работать, ничего не изменилось, ни один концерт не отменился. А писать можно что угодно», — сказал Хрусталев.