Просмотр коротких роликов перед сном превращает людей в идиотов, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с НСН.



Британские нейробиологи бьют тревогу: у молодых в возрасте 30–44 лет случаи деменции выросли на 400%. Они связали эти показатели с бесконтрольным просмотром коротких видео в социальных сетях. Мозг якобы теряет навык длительной концентрации, а короткие видео и клиповое мышление усиливают проблему. Врач рассказал, что особенно опасно чрезмерное использование гаджетов перед сном.