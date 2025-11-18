Врач предупредил, что «рилсы» и «тиктоки» перед сном приводят к отупению

Короткие ролики перед сном разрушают процесс восстановления мозга, заявил НСН Павел Хорошев.

Просмотр коротких роликов перед сном превращает людей в идиотов, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с НСН.

Британские нейробиологи бьют тревогу: у молодых в возрасте 30–44 лет случаи деменции выросли на 400%. Они связали эти показатели с бесконтрольным просмотром коротких видео в социальных сетях. Мозг якобы теряет навык длительной концентрации, а короткие видео и клиповое мышление усиливают проблему. Врач рассказал, что особенно опасно чрезмерное использование гаджетов перед сном.

«Вред наносится перед сном, когда мы начинаем смотреть какие-то дурацкие ролики, “тиктоки”, “рилсы” вместо того чтобы спать. Мы отнимаем время, которое необходимо нашему мозгу для того, чтобы себя привести в порядок. А эта процедура очень важная. Человек во время сна очень интенсивно расходует калории. Для чего так много энергии нужен человеку во сне? Чтобы мозг себя очистил и перенес необходимую информацию и установки из кратковременной памяти в долговременную. Также какие-то нейроны погибают, их нужно заменить на новые. Они растворяются, и вместо них начнут расти новые. Вот этот процесс происходит каждую ночь. Если мы не позволяем мозгу заснуть, очистить себя и скроллим ленту, то, разумеется, мы будем становиться идиотами. Именно с тем, что мы крадем у себя сон, и связано снижение интеллекта у людей», — заключил собеседник НСН.

