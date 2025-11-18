Историю с выселением россиян из их собственных квартир в Египте нельзя считать беспрецедентным случаем. Причем его не стоит рассматривать в качестве какой-то специфической неприязни именно к россиянам, заявил НСН в комментарии главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.

Ранее стало известно о решении суда в Египте выселить владельцев недвижимости в жилом комплексе Royal Oasis в курортном Шарм-эш-Шейхе. Половина квартир там принадлежала россиянам. Оказалось, что застройщик заложил квадратные метры уже после покупки жильцами. Владельцы намерены обжаловать решение, передает РИА Новости. Все квартиры были официально куплены у компании-застройщика в 2006-2008 годах.