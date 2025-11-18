Россиянам объяснили, как защитить свои квартиры на «диком» зарубежном рынке
Многие вопросы в сфере недвижимости в таких странах, как Египет, решаются «по понятиям», заявил НСН главред портала prian.ru Филипп Березин.
Историю с выселением россиян из их собственных квартир в Египте нельзя считать беспрецедентным случаем. Причем его не стоит рассматривать в качестве какой-то специфической неприязни именно к россиянам, заявил НСН в комментарии главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Ранее стало известно о решении суда в Египте выселить владельцев недвижимости в жилом комплексе Royal Oasis в курортном Шарм-эш-Шейхе. Половина квартир там принадлежала россиянам. Оказалось, что застройщик заложил квадратные метры уже после покупки жильцами. Владельцы намерены обжаловать решение, передает РИА Новости. Все квартиры были официально куплены у компании-застройщика в 2006-2008 годах.
«Египетский рынок - не самый структурированный до сих пор, в нулевых годах там могли проходить совершенно загадочные сделки, условия которых могут переигрываться. Эта неприятная ситуация относится не только к Египту и не только к россиянам. Оценивать судебные перспективы крайне тяжело. Можно лишь сказать, что чем более начинающий, более дикий рынок, тем более осторожно и осмотрительно надо подходить к проверке документов, к анализу собственности на землю. Именно с землей, как правило, и возникают самые большие проблемы. В Египте законодательство в сфере недвижимости вроде как есть, но соблюдается оно весьма специфически. На практике - всё это серая зона, многие вещи, особенно в бюджетном сегменте, решаются на уровне знакомств, по понятиям, что называется», - отметил собеседник НСН.
Эксперт назвал обязательное условие для защиты прав недвижимости иностранца в таких странах как Египет.
«На таких рынках юридическая проверка и надежность застройщика - необходимые вещи для того, чтобы быть хоть сколько-нибудь уверенным в перспективе своей собственности. Например, в большинстве азиатских стран иностранец не может владеть землей. Собственник, желающий все-таки право на землю каким-то образом за собой зафиксировать, открывает компанию. Он привлекает в неё какого-то местного жителя, который получает больше половины акций, чтобы на эту компанию можно было оформить право на землю. В теории все законно, но на практике у властей могут возникнуть вопросы, насколько корректно было проведено оформление, как они отнесутся к тому, что абориген был нанят фиктивно, каковы перспективы этой компании в дальнейшем. Такие примеры есть, они касаются не только россиян, это общая универсальная ситуация», - пояснил Филипп Березин.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», певица Лариса Долина 18 ноября должна выступить в суде по видеосвязи с рассказом, как мошенники за три месяца выманили у неё 300 млн рублей и уговорили продать квартиру. Народная артистка России, по данным СМИ, попросила дистанционный формат из-за плохого самочувствия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач предупредил, что «рилсы» и «тиктоки» перед сном приводят к отупению
- Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы
- Россиянам объяснили, как защитить свои квартиры на «диком» зарубежном рынке
- РЖД намерены протестировать посадку пассажиров по биометрии
- Лишают денег: Почему в ЦБ недовольны маркетплейсами
- «Решили хайпануть»: Директор Булановой объяснил поведение экс-танцоров певицы
- В России призвали ввести «уголовку» за фальсификат продуктов питания
- В Госдуме заявили, что продавцы табака будут лишаться лицензии за нарушения
- Песков: Поставка Украине истребителей Rafale не изменит ситуацию на поле боя
- Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru