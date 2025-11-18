В Госдуме заявили, что продавцы табака будут лишаться лицензии за нарушения

Если в магазине будет зафиксирована продажа сигарет несовершеннолетним или какая-то нелегальная продукция, он сразу лишится лицензии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Завтра в первом чтении Госдума будет принимать закон о лицензировании торговли табачными и никотиносодержащими изделиями. Мы обеляем рынок, делаем прозрачной систему поставщиков. Все продавцы сигарет и вейпов будут отвечать лицензией. Если не соблюдаешь закон, нормативные акты, лишаешься лицензии, лишаешься бизнеса. Это приведет к нулевым продажам несовершеннолетним, а также к уменьшению фальсификата. Дело в том, что нелегальный рынок вейпов у нас очень большой сегодня. До 67% таких товаров находятся в серой и черной зонах», - отметил он.

Шринкфляция – это маркетинговый ход, производители все правильно указывают на упаковке, покупатели могут получить необходимую информацию о продукте, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

