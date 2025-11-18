Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы

Отмечается, что ко второму чтению поступил ряд важных поправок. Они предусматривают увеличение финансирования фонда «Защитники Отечества» и других НКО, работающих с участниками СВО и их семьями.

Также в 2026 году предусмотрено выделение дополнительных средств на капремонт школ, социальные стипендии, финансирование военных учебных центров, льготные лекарства, строительство и ремонт дорог, комплексное развитие села, поддержку малого агробизнеса и обновление общественного транспорта.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в бюджете РФ уже заложены средства на индексацию страховых пенсий для почти 38 млн граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».