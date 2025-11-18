Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что ко второму чтению поступил ряд важных поправок. Они предусматривают увеличение финансирования фонда «Защитники Отечества» и других НКО, работающих с участниками СВО и их семьями.
Также в 2026 году предусмотрено выделение дополнительных средств на капремонт школ, социальные стипендии, финансирование военных учебных центров, льготные лекарства, строительство и ремонт дорог, комплексное развитие села, поддержку малого агробизнеса и обновление общественного транспорта.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в бюджете РФ уже заложены средства на индексацию страховых пенсий для почти 38 млн граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
- В Союзе потребителей призвали ужесточить требования к ценникам в магазинах
- Россияне стали в три раза чаще покупать продукты в интернете
- «Последние конвульсии»: Посол Долгов объяснил попытки Зеленского возобновить переговоры
- В России зафиксировали рекорды продаж аналогов «Оземпика»
- Ремонт квартир подорожал на 50% из-за дорогой рабочей силы
- Названа главная ошибка обгоревших на Мальдивах россиян
- Депутат Кирьянов заявил, что шринкфляцию нельзя считать обманом покупателей
- СК: В Москве задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам
- Непредсказуемость Кэмерона подогрела интерес к триквелу «Аватара»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru