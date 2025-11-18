Лишают денег: Почему в ЦБ недовольны маркетплейсами
Выгоду от различных форм оплаты на собственных торговых площадках получают маркетплейсы, а сторонние банки теряют деньги, заявил НСН Алексей Кременсков.
Если маркетплейс оставляет деньги в своей экосистеме, то выиграет и покупатель и продавец, но банки проигрывают. Поэтому Центробанк выразил недовольство, рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН.
Цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента». Кременсков отметил, что ничего страшного не происходит в таких случаях.
«Разные маркетплейсы предоставляют разные предложения. У “Яндекс Маркета”, например, была коллаборация с Альфа-банком, у Wildberries есть скидка до 8% при оплате картой WB, похожая история у Ozon. Для потребителя здесь все хорошо, но я думаю, что именно банки являются заинтересованными лицами. Центробанку могло не понравиться то, что они ведут конкуренцию друг с другом, а такие моменты создают недобросовестные условия на рынке. Выгоду здесь получает и маркетплейс, у которого денежные средства остаются в обороте своего банка, а не стороннего. Это огромный плюс, поэтому они предлагают оставлять деньги в своей экосистеме. Цена для покупателя тоже ниже, а вот банки оказываются без клиентов и платежей», — указал он.
В свою очередь в пресс-службе РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) заявили НСН, что не согласны с предложениями по ограничению скидок на маркетплейсах.
«Мы считаем предложения по ограничению скидок на маркетплейсах абсурдными. С таким же успехом можно предложить обязать все магазины «Пятерочки» давать скидку на колбасу 5% по карте «Ленты». Или же — обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries. Истинная цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов. От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже. Нам жаль, что Центральный Банк России не поддерживает создание условий здоровой конкуренции на рынке. Данная инициатива обсуждается Банком России с крупными банками в закрытом режиме без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей», - добавили представители компании.
Ранее Кременсков объяснил НСН, почему саморегулирование интернет-торговли является бессмысленным.
