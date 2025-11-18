Если маркетплейс оставляет деньги в своей экосистеме, то выиграет и покупатель и продавец, но банки проигрывают. Поэтому Центробанк выразил недовольство, рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН.



Цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента». Кременсков отметил, что ничего страшного не происходит в таких случаях.