«Хайп, и ладно»: Танцор Булановой отреагировал на критику хореографии

Танцевальный коллектив Татьяны Булановой спокойно отнесся к критике в адрес своей хореографии после вирусного видео с одного из выступлений. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник команды Дмитрий Берегуля, отметив, что артисты восприняли ситуацию с иронией и не собираются менять свой подход к сценическим номерам.

По словам Берегули, завирусившийся ролик был вырван из контекста и отражает неудачный момент, но коллектив «не обижается» и относится к ситуации с позитивом. Он подчеркнул, что группа не стремится «тягаться с молодежью» и не ориентируется на ультрасовременные танцевальные тренды.

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«Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — сказал он.

Берегуля напомнил, что уже 25 лет работает с Булановой и сам ставит хореографию. Он также сообщил, что в последние месяцы коллектив активно гастролирует, из-за чего выступления порой могут выглядеть уставшими. Артист подчеркнул, что публика обычно остается довольна шоу, а сама Буланова бережно относится к команде — в том числе нанимает массажистов во время плотных туров.

Фрагмент выступления певицы вызвал широкое обсуждение в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе ролик публиковала «Радиоточка НСН». Пользователи писали, что танцоры выглядят неубедительно и двигаются слишком просто, а некоторые сравнили их с людьми, которых «с лавочки согнали в подтанцовку».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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