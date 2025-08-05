«Хайп, и ладно»: Танцор Булановой отреагировал на критику хореографии

«Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет? Мы на это с позитивом смотрим, мы не обижаемся», — сказал он.

Берегуля напомнил, что уже 25 лет работает с Булановой и сам ставит хореографию. Он также сообщил, что в последние месяцы коллектив активно гастролирует, из-за чего выступления порой могут выглядеть уставшими. Артист подчеркнул, что публика обычно остается довольна шоу, а сама Буланова бережно относится к команде — в том числе нанимает массажистов во время плотных туров.

Фрагмент выступления певицы вызвал широкое обсуждение в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе ролик публиковала «Радиоточка НСН». Пользователи писали, что танцоры выглядят неубедительно и двигаются слишком просто, а некоторые сравнили их с людьми, которых «с лавочки согнали в подтанцовку».

