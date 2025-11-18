Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы
Взрыв в Польше ведущего на Украину железнодорожного пути совершили украинцы. Как сообщает Polskie Radio 24, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, речь идёт о двух гражданах Украины, якобы сотрудничавших с Россией.
«Благодаря активной работе служб безопасности, полиции и прокуратуры были установлены лица, ответственные за саботаж», — добавил политик.
Ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что ко взрыву ведущего на Украину железнодорожного пути могут быть причастны иностранные спецслужбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
