В России необходимо ввести уголовную ответственность или оборотный штраф за фальсификат продуктов питания, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

«У нас нарастает проблема фальсификатов, когда нам вместо одних ингредиентов в товар пихают другое, об этом нам даже не говорят. Самый яркий пример, когда в молочной продукции жиры животного происхождения заменяют растительными. Мне пытались доказать, что эти растительные жиры даже лучше. Если это так, нужно все равно сообщать об этом, а не скрывать информацию от потребителя. Какие-то меры дают свой эффект. Но за фальсификат продуктов питания нужно вводить реальное наказание. Либо оборотный штраф, либо уголовная статья. Производители «молочки» сегодня не несут никакой ответственности за свою продукцию, которая отличается от заявленной», - рассказал он.

Если в магазине будет зафиксирована продажа сигарет несовершеннолетним или какая-то нелегальная продукция, он сразу лишится лицензии, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

