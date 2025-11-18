Песков: Поставка Украине истребителей Rafale не изменит ситуацию на поле боя

Франция продолжает вооружать Украину, что не способствуют делу мира. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский и Макрон подписали соглашение о военной помощи Украине

Он отметил, что договорённость о поставках Киеву истребителей Rafale говорит о том, что Париж продолжает разжигать военные и провоенные настроения.

«Какие бы самолёты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», - заключил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сделка по поставке истребителей Rafale между Украиной и Францией является коррупционной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

