Он отметил, что договорённость о поставках Киеву истребителей Rafale говорит о том, что Париж продолжает разжигать военные и провоенные настроения.

«Какие бы самолёты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», - заключил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сделка по поставке истребителей Rafale между Украиной и Францией является коррупционной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

