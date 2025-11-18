РЖД намерены протестировать посадку пассажиров по биометрии
РЖД намерены протестировать посадку пассажиров в поезда по биометрии в начале 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников.
По его словам, речь идёт о поездах, обслуживаемых дирекцией скоростного сообщения.
«Это будет в самое ближайшее время. Это направление Иваново, возможно, Нижний Новгород», - сказал он.
Ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Владимир Пястолов заявил, что пассажирам некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году начнут предлагать пижамы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru