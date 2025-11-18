РЖД намерены протестировать посадку пассажиров по биометрии

РЖД намерены протестировать посадку пассажиров в поезда по биометрии в начале 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников.

Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках

По его словам, речь идёт о поездах, обслуживаемых дирекцией скоростного сообщения.

«Это будет в самое ближайшее время. Это направление Иваново, возможно, Нижний Новгород», - сказал он.

Ранее гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Владимир Пястолов заявил, что пассажирам некоторых поездов дальнего следования в России в 2026 году начнут предлагать пижамы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

