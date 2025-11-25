Огромные задолженности по ЖКХ — это просто забывчивость, а не попытка избавиться от квартиры, рассказал НСН исполнитель Давид Нуриев (рэпер Птаха).



Бывший участник группы Centr восемь лет не платил коммуналку, а долги превысили 372 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Музыкант взял в ипотеку трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью около 35 миллионов рублей еще в 2013 году, не оплачивал счета с октября 2017 года. Сам Птаха объяснил, что просто забыл об этом.