Рэпер Птаха объяснил, почему он не платил за квартиру

Долги по коммуналке образовались случайно, но продавать недвижимость никто не планирует, заявил НСН Давид Нуриев (Птаха).

Огромные задолженности по ЖКХ — это просто забывчивость, а не попытка избавиться от квартиры, рассказал НСН исполнитель Давид Нуриев (рэпер Птаха).

Бывший участник группы Centr восемь лет не платил коммуналку, а долги превысили 372 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Музыкант взял в ипотеку трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью около 35 миллионов рублей еще в 2013 году, не оплачивал счета с октября 2017 года. Сам Птаха объяснил, что просто забыл об этом.

«Долг накопился, потому что Птаха забывает платить за квартиру, но недавно погасил уже всю задолженность. Квартиру никто продавать не планирует. Он будет в ней жить», — сообщил представитель артиста.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН сообщила, что долги россиян за коммунальные услуги превысили 770 миллиардов рублей.

ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
