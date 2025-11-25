Депутат Гусев: Все ведомства России высказались за запрет вейпов
Мы не знаем, что находится в вейпах, а думать, что там находится табак, — большая ошибка, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Все ведомства поддержали полный запрет вейпов в России, некоторые регионы уже приступили к реализации этого плана, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Мы не знаем, что находится в вейпах. Думать, что там находится табак, — большая ошибка. Там есть вещества, которые убивают человека медленно, но верно. В Китае производятся все вейпы, но в стране запрещена продажа и употребление вейпов. Есть огромное количество людей, которые поддерживают полный запрет вейпов. Президент дал согласие на такой эксперимент в Нижегородской области, однако уже на сегодняшний день и Саратовская, и Вологодская, и несколько других регионов присоединились к полному запрету вейпов. Кроме того, есть позиция всех ведомств, которые поддерживают полный запрет вейпов», — сказал собеседник НСН.
С весны 2025 года в России вступил в силу запрет на курение вейпов и никотиносодержащей продукции в общественных местах. Как сообщает ВОЗ, свыше 40 стран уже полностью запретили их продажу. Следующее ужесточение ждет рынок в марте 2026 года: с 1 марта вейпы нельзя будет продавать в торговых точках на остановках общественного транспорта. За несоблюдение запрета магазинам грозит лишение лицензии на торговлю табачной продукцией.
Ранее независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов заявил НСН, что ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи табака не решит проблему курения среди подростков.
