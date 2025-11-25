ВЦИОМ: Россияне уверены в росте цен на маркетплейсах при запрете скидок

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. Из них 64% считают инициативу банков несправедливой.

«По мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий», - говорится в сообщении.

Во ВЦИОМ добавили, что покупки на маркетплейсах с разной периодичностью совершают семь из десяти россиян.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что банки, предъявившие маркетплейсам претензии, не спешать «инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

