ВЦИОМ: Россияне уверены в росте цен на маркетплейсах при запрете скидок
Инициатива банков по запрету скидок на маркетплейсах приведёт к росту цен. Как пишет RT, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 78% россиян.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. Из них 64% считают инициативу банков несправедливой.
«По мнению покупателей маркетплейсов, она выглядит как попытка банков ограничить конкуренцию и лишить потребителей выгодных условий», - говорится в сообщении.
Во ВЦИОМ добавили, что покупки на маркетплейсах с разной периодичностью совершают семь из десяти россиян.
Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что банки, предъявившие маркетплейсам претензии, не спешать «инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Общество наэлектризовано»: Как спецслужбы борются с диверсантами в России
- Сказки с «Елками»: Кинотеатры ждут аншлага в Новый год
- ВЦИОМ: Россияне уверены в росте цен на маркетплейсах при запрете скидок
- Нарколог перечислил признаки зависимости от вейпов
- Лавров заявил, что агенты Запада пытаются вербовать российских дипломатов
- Депутат Гусев: Все ведомства России высказались за запрет вейпов
- Минпромторг увеличил финансирование льготных автокредитов
- Глава Союза потребителей призвал запретить вейпы
- ЕГЭ, декрет и ипотека: Как сделать нормой рождение детей в 18 лет
- Пульмонолог: Психологическая зависимость от вейпов сильнее, чем от табака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru