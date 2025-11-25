Театр на Малой Ордынке будет закрыт на капитальный ремонт

По их словам, народный артист РФ Сергей Проханов всё ещё занимает пост президента театра, однако все поставленные при нём спектакли убирает из репертуара новый худрук Эдуард Бояков.

«Ничего в этих стенах от Сергея Борисовича не осталось, начиная от названия... Артистам предложено уже сейчас подыскивать себе работу», - заключили актёры.

Ранее Илья Морозов стал исполняющим обязанности директора Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

