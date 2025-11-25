Театр на Малой Ордынке будет закрыт на капитальный ремонт

В мае 2026 года театр на Малой Ордынке на пять месяцев закроют на капитальный ремонт. Об этом NEWS.ru заявили актёры театра.

По их словам, народный артист РФ Сергей Проханов всё ещё занимает пост президента театра, однако все поставленные при нём спектакли убирает из репертуара новый худрук Эдуард Бояков.

«Ничего в этих стенах от Сергея Борисовича не осталось, начиная от названия... Артистам предложено уже сейчас подыскивать себе работу», - заключили актёры.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
