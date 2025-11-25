Театр на Малой Ордынке будет закрыт на капитальный ремонт
В мае 2026 года театр на Малой Ордынке на пять месяцев закроют на капитальный ремонт. Об этом NEWS.ru заявили актёры театра.
По их словам, народный артист РФ Сергей Проханов всё ещё занимает пост президента театра, однако все поставленные при нём спектакли убирает из репертуара новый худрук Эдуард Бояков.
«Ничего в этих стенах от Сергея Борисовича не осталось, начиная от названия... Артистам предложено уже сейчас подыскивать себе работу», - заключили актёры.
Ранее Илья Морозов стал исполняющим обязанности директора Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕГЭ, декрет и ипотека: Как сделать нормой рождение детей в 18 лет
- Пульмонолог: Психологическая зависимость от вейпов сильнее, чем от табака
- Театр на Малой Ордынке будет закрыт на капитальный ремонт
- Лавров: Россия не торопит США с переговорами по Украине
- Лауреатов премии «Музыкальное сердце театра» назвали в Санкт-Петербурге
- В разгуле мошенников на рынке черной икры обвинили покупателей
- Татьяна Ким в открытом письме ответила на претензии банков к маркетплейсам
- Рэпер Птаха объяснил, почему он не платил за квартиру
- Бомбилы из 90-х: Закон о локализации заставит таксистов уйти в тень
- Мороз и финны: Елизавета Боярская о работе над ролью в сериале «Тоннель»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru