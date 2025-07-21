Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в интервью НСН заявил, что их совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой выйдет ближе к концу лета - началу осени, а также ответил хейтерам.

Мария Захарова ранее рассказала специальному корреспонденту НСН, что готовит коллаборацию с Птахой. Она назвала это «удивительной историей», отметив, что рэпер полгода звонил ей, после чего дипломат согласилась. Птаха отметил, что это для него первый опыт исполнения чужих стихов.