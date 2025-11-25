Минпромторг увеличил финансирование льготных автокредитов
На поддержку льготного автокредитования и льготного лизинга в ближайшие три года направят 164 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
Согласно первой редакции законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, на эти цели планировалось направить около 115 млрд рублей. Таким образом финансирование программ поддержки спроса на автомобили было увеличено более чем на 40%.
«В следующем году мы направим порядка 20 млрд на льготное автокредитование и 30 млрд на льготный лизинг», - отметил Каримов.
Ранее Минпромторг расширил программу льготного автокредитования подпрограммой «Семейный автомобиль», в рамках которой получить скидку при покупке машины могут семьи с двумя и более детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев: Продажа вейпов приносит в бюджет всего 11 млрд рублей в год
- «Общество наэлектризовано»: Как спецслужбы борются с диверсантами в России
- Сказки с «Елками»: Кинотеатры ждут аншлага в Новый год
- ВЦИОМ: Россияне уверены в росте цен на маркетплейсах при запрете скидок
- Нарколог перечислил признаки зависимости от вейпов
- Лавров заявил, что агенты Запада пытаются вербовать российских дипломатов
- Депутат Гусев: Все ведомства России высказались за запрет вейпов
- Минпромторг увеличил финансирование льготных автокредитов
- Глава Союза потребителей призвал запретить вейпы
- ЕГЭ, декрет и ипотека: Как сделать нормой рождение детей в 18 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru