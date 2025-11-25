Минпромторг увеличил финансирование льготных автокредитов

Согласно первой редакции законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, на эти цели планировалось направить около 115 млрд рублей. Таким образом финансирование программ поддержки спроса на автомобили было увеличено более чем на 40%.

«В следующем году мы направим порядка 20 млрд на льготное автокредитование и 30 млрд на льготный лизинг», - отметил Каримов.

Ранее Минпромторг расширил программу льготного автокредитования подпрограммой «Семейный автомобиль», в рамках которой получить скидку при покупке машины могут семьи с двумя и более детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

