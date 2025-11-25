«Менталитет и духовность на первом месте, однако это не поможет, если мы создаем экономическую реальность, в которой этот менталитет уничтожается. Нам необходимо создать условия, которые бы соответствовали тем установкам, которые мы будет транслировать через систему образования, через социальную рекламу. Раньше было принято рожать детей с 18-20 лет, человек к этому биологически предрасположен. С точки зрения биологии норма – рожать детей с 20 до 27 лет. После этого возраста к женщине требуется особое внимание, риски резко возрастают. Рожать после 27 – это риск. Но как вернуться к норме? Надо сделать так, чтобы рождение детей не превращалось в обузу, а становилось карьерным и образовательным рычагом для человека», - объяснил он.

Он назвал меры, которые станут мотивацией для женщин в этом вопросе.

«Родила ребенка – пожалуйста, по квоте поступай в вуз, не сдавай ЕГЭ. Если женщина родила двоих детей, пусть для нее будут льготные условия для повышения квалификации, увеличение декретного отпуска. Ребенок сегодня воспринимается вратами в нищету, бедность. Чем больше детей, тем ближе эта нищета. Тут никакой духовности не хватит, никаких ценностей и нравственных установок. У нас на Дальнем Востоке семьям с третьим и последующим ребенком, родившимся с 1 января 2024 года, предоставляется выплата в один миллион рублей на погашение ипотеки. Там самый быстрый прирост коэффициента рождаемости был, но проект расширять не стали», - отметил Галиев.

По его словам, влиять на менталитет нужно еще в дошкольном возрасте.

«Примерно в период от трех до семи лет у человека закладывается представление о том, какую он хочет семью и сколько детей. Это закладывается основа, но она может меняться. Наша задача на уровне дошкольного и школьного образования рассказывать детям о важности традиционной семьи. Дело в том, что у нас большинство детей сегодня – выходцы из семей с одним ребенком. У них это прошито в сознании», - заключил собеседник НСН.

