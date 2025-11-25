Лавров заявил, что агенты Запада пытаются вербовать российских дипломатов

В интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог» он рассказал, что лишь единожды эти попытки увенчались успехом.

«Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нём не вспоминает», - уточнил Лавров.

Министр добавил, что несмотря на ситуацию на международной арене коллектив МИД РФ «показал сплочённость».

Ране в МВД Белоруссии заявили о попытках вербовки и последующего использования белорусов для терактов на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».