Лавров заявил, что агенты Запада пытаются вербовать российских дипломатов

Западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россиянам объяснили, как уберечь детей от вербовки в соцсетях

В интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог» он рассказал, что лишь единожды эти попытки увенчались успехом.

«Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нём не вспоминает», - уточнил Лавров.

Министр добавил, что несмотря на ситуацию на международной арене коллектив МИД РФ «показал сплочённость».

Ране в МВД Белоруссии заявили о попытках вербовки и последующего использования белорусов для терактов на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

