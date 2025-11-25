Лавров заявил, что агенты Запада пытаются вербовать российских дипломатов
Западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог» он рассказал, что лишь единожды эти попытки увенчались успехом.
«Какой-то второстепенный сотрудник из Швейцарии куда-то перешел и сейчас канул в небытие, никто о нём не вспоминает», - уточнил Лавров.
Министр добавил, что несмотря на ситуацию на международной арене коллектив МИД РФ «показал сплочённость».
Ране в МВД Белоруссии заявили о попытках вербовки и последующего использования белорусов для терактов на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Гусев: Продажа вейпов приносит в бюджет всего 11 млрд рублей в год
- «Общество наэлектризовано»: Как спецслужбы борются с диверсантами в России
- Сказки с «Елками»: Кинотеатры ждут аншлага в Новый год
- ВЦИОМ: Россияне уверены в росте цен на маркетплейсах при запрете скидок
- Нарколог перечислил признаки зависимости от вейпов
- Лавров заявил, что агенты Запада пытаются вербовать российских дипломатов
- Депутат Гусев: Все ведомства России высказались за запрет вейпов
- Минпромторг увеличил финансирование льготных автокредитов
- Глава Союза потребителей призвал запретить вейпы
- ЕГЭ, декрет и ипотека: Как сделать нормой рождение детей в 18 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru