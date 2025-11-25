«Вейпы курят везде, даже в самолете умудряются. Я согласен с тем, что это нужно запрещать как можно скорее. Я во многом не сторонник таких мер, но здесь это вынужденное решение. Пример не одного десятка стран, которые пошли по такому пути, говорит о том, что это возможно. Эта проблема появилась из-за того, что государственная политика по ужесточению рынка табачных изделий понудила табачные компании находить альтернативные пути. Вейпы изначально появились неконтролируемым образом. Не было никаких ограничений на их продажу, употребление и так далее. Только в процессе мы начали понимать, что это проблема еще большего масштаба. Надеюсь, мы уверенно идем к полному запрету электронных сигарет», — сказал собеседник НСН.

С весны 2025 года в России вступил в силу запрет на курение вейпов и никотиносодержащей продукции в общественных местах. Как сообщает ВОЗ, свыше 40 стран уже полностью запретили их продажу. Следующее ужесточение ждет рынок в марте 2026 года: с 1 марта вейпы нельзя будет продавать в торговых точках на остановках общественного транспорта. За несоблюдение запрета магазинам грозит лишение лицензии на торговлю табачной продукцией.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака при Минздраве РФ Маринэ Гамбарян заявила НСН, что стоимость пачки сигарет не является стимулом бросить вредную привычку, хотя молодежь потребляет табака куда меньше.

