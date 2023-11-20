Рэпер Гуф заявил, что не хотел никого оскорбить видео с попами

Несколько дней назад СМИ писали, что рэпера может проверить Следственный комитет. Поводом послужила публикация Гуфа, где священнослужители проводят обряд под трек про марихуану «Тем, кто с нами». Рэпер удалил ролик спустя несколько часов, но правозащитники успели пожаловаться правоохранителям и попросить наказать артиста по статье «Оскорбление чувств верующих».

Артист заявил в своем обращении, что не умеет монтировать видеоролики, а опубликованное видео просто нашел в Сети и разместил у себя на странице. Гуф извинился и заверил, что не хотел никого оскорблять.

Накануне рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал в пресс-центре НСН подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.

