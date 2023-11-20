Рэпер Гуф заявил, что не хотел никого оскорбить видео с попами

Рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) раскаялся за публикацию видео с попами. Видеоролик с извинениями артист опубликовал в своих соцсетях.

«Кипр вместо Крокуса»: в Москве отменен юбилейный концерт «Несчастного случая»

Несколько дней назад СМИ писали, что рэпера может проверить Следственный комитет. Поводом послужила публикация Гуфа, где священнослужители проводят обряд под трек про марихуану «Тем, кто с нами». Рэпер удалил ролик спустя несколько часов, но правозащитники успели пожаловаться правоохранителям и попросить наказать артиста по статье «Оскорбление чувств верующих».

Артист заявил в своем обращении, что не умеет монтировать видеоролики, а опубликованное видео просто нашел в Сети и разместил у себя на странице. Гуф извинился и заверил, что не хотел никого оскорблять.

Накануне рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал в пресс-центре НСН подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Оскорбление Чувств ВерующихМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры