Рэпер Гуф заявил, что не хотел никого оскорбить видео с попами
Рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) раскаялся за публикацию видео с попами. Видеоролик с извинениями артист опубликовал в своих соцсетях.
Несколько дней назад СМИ писали, что рэпера может проверить Следственный комитет. Поводом послужила публикация Гуфа, где священнослужители проводят обряд под трек про марихуану «Тем, кто с нами». Рэпер удалил ролик спустя несколько часов, но правозащитники успели пожаловаться правоохранителям и попросить наказать артиста по статье «Оскорбление чувств верующих».
Артист заявил в своем обращении, что не умеет монтировать видеоролики, а опубликованное видео просто нашел в Сети и разместил у себя на странице. Гуф извинился и заверил, что не хотел никого оскорблять.
Накануне рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал в пресс-центре НСН подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru