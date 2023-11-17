Рэпер Птаха рассказал подробности конфликта с оператором «Последнего героя»

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал в пресс-центре НСН подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.

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«Этого оператора не любил никто. Ни участники, ни вся съемочная группа, вообще никто. Это человек, который исподтишка снимал девчонок с тех ракурсов, когда они загорают, которые явно попасть не могут. И так снимал, и так. Ему несколько раз объясняли, что так делать нельзя. Там бывают такие моменты, когда люди просят их не снимать, и никто не снимает. Я говорил ему: не снимай меня, не надо. Он был провокатор. Ему повезло, что он убежал. Он очень быстро бегает. С тех пор его называют Форест Гамп. И когда я уезжал, я сказал ему: ты очень быстро бегаешь, в будущем это спасет тебе жизнь», - признался Нуриев.

Ранее Птаха в пресс-центре НСН рассказал, что пытался убедить автора «Брата 3» переименовать фильм.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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