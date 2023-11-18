СМИ: СК проверит рэпера Гуфа из-за ролика с попами

Рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) проверят в Следственном комитете из-за ролика с попами, пишет Telegram-канал Mash.

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Поводом послужила пуликация артиста, где священнослужители проводят обряд под трек про марихуану «Тем, кто с нами». Рэпер удалил ролик спустя несколько часов, но правозащитники успели пожаловаться в Следственный комитет и попросить наказать Гуфа по статье «Оскорбление чувств верующих».

Теперь ему грозит уголовная статья, отмена ближайшего концерта и запрет трека за пропаганду наркотиков.

Накануне рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал в пресс-центре НСН подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Волков
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