СМИ: СК проверит рэпера Гуфа из-за ролика с попами

Поводом послужила пуликация артиста, где священнослужители проводят обряд под трек про марихуану «Тем, кто с нами». Рэпер удалил ролик спустя несколько часов, но правозащитники успели пожаловаться в Следственный комитет и попросить наказать Гуфа по статье «Оскорбление чувств верующих».



Теперь ему грозит уголовная статья, отмена ближайшего концерта и запрет трека за пропаганду наркотиков.

Накануне рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал в пресс-центре НСН подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.

