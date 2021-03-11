Рэп – всё. Face, Моргенштерн и Eminem теряют актуальность
В интервью НСН генеральный директор J Group Андрей Клюкин объяснил, почему больше нет шума вокруг эпатажных рэперов.
Новинки российских популярных рэперов в последнее время выходят, более, чем тихо. 5 марта Face представил клип на песню «Плачу» с последнего ЕР «Жизнь удалась». На видеохостинге YouTube ролик уже попал в первую двадцатку вкладки «втренде», но шума из этого никто не делает. Ни шума, ни хайпа, ни публикаций, кроме небольшой заметки о клипе в «The Flow», ни эфиров – ровным счетом ничего.
Хотя ЕР Фейса – это первая работа артиста с 2019 года. История повторяется и с премьерой Моргенштерна: 11 марта артист представил совместную с Yung Trappa песню «Розовое вино 2». К Федуку здесь отсылка только в настроении трека, пишет «The Flow».
В интервью НСН генеральный директор J Group Андрей Клюкин сказал, что подобного спада интереса к отечественным рэперам стоило ожидать.
«В какой-то момент российский хип-хоп, который очень красиво начинался, в конечном итоге превратился в соревнование «кто говней говна»: кто жестче, кто хуже, кто провокационней. И такие механизмы в искусстве, это механизмы – спринтеры. Провокация она и есть провокация: дальше порно, порно быть не может. И поэтому это довольно быстро наскучивает», - объясняет Клюкин.
В это же время в Америке вновь разгораются споры вокруг творчества рэпера Эминема. На этот раз аудитория TikTok в США «долистала» ленту до песни музыканта «Love the way you lie», которая была выпущена артистом в 2010 году. Строчки этого трека новому поколению показались очень жесткими, и они предложили «заканселить» (удалить – прим. НСН) Эминема.
В отличие от российского рэпа, американский хип-хоп провоцировал общество своими жесткими высказываниями, некоторые строчки, и правда, могли поставить в неудобное положение человека, который их слушал. И весь западный хип-хоп – это острое и царапающее творчество, рассказывает Клюкин.
«Писатель Бен Элтон дал очень правильное определение поколению. Он назвал его поколением «снежинок», то есть все ищут, как и где на что можно обидеться. Сейчас все переключили внимание на свои внутренние заусенцы и обиды. А весь хип-хоп первых двух волн в штатах - жесткий. И конечно сейчас люди обращают внимание, «а не жестковат, ли Эминем?». Конечно, жестковат, он, поэтому и Эминем! Но если сейчас поколение «снежинок» начнет на эту тему рыдать, значит, актуальность рэпа и Эминема будет падать», - заключает собеседник НСН.
Ранее выход ЕР «Жизнь удалась» Фейса затмила Земфира, выпустившая в тот же день первый за семь лет новой альбом «Бордерлайн».
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