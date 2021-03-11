Рэп – всё. Face, Моргенштерн и Eminem теряют актуальность

Хотя ЕР Фейса – это первая работа артиста с 2019 года. История повторяется и с премьерой Моргенштерна: 11 марта артист представил совместную с Yung Trappa песню «Розовое вино 2». К Федуку здесь отсылка только в настроении трека, пишет «The Flow».

В интервью НСН генеральный директор J Group Андрей Клюкин сказал, что подобного спада интереса к отечественным рэперам стоило ожидать.

«В какой-то момент российский хип-хоп, который очень красиво начинался, в конечном итоге превратился в соревнование «кто говней говна»: кто жестче, кто хуже, кто провокационней. И такие механизмы в искусстве, это механизмы – спринтеры. Провокация она и есть провокация: дальше порно, порно быть не может. И поэтому это довольно быстро наскучивает», - объясняет Клюкин.