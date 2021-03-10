«Это не музыка!» Народный артист России «отправил» Моргенштерна к психологам
Пианист, дирижёр, бэнд-лидер, аранжировщик, композитор и педагог, Народный артист России Сергей Жилин в интервью НСН объяснил, в чем секрет успеха рэпера Моргенштерна.
Пианист и дирижер, народный артист России Сергей Жилин в интервью НСН дал свою оценку современной музыке. По его словам, общий уровень сцены значительно снизился.
«Если вы заметили, есть такая тенденция, чем не понятнее текст в современных песнях, тем лучше. Это современная мода какая-то, основанная на отрицании молодежи того, что было до сих пор. До сих пор было принято, что нужно говорить на понятном языке, можно говорить разные вещи, но главное, чтобы тебя понимали», - сказал он.
По его мнению, так молодежь выражает свой протест против общепринятых устоев. Каждое поколение бунтовало по-своему сначала «это был джаз, потом рок-н-ролл, потом тяжелый рок, потом Ленинградский рок-клуб, но сейчас это все отходит, а приходит на сцену Моргенштерн».
Как отмечает Жилин, к музыке это не имеет никакого отношения.
«Это не музыка – это социальное явление. Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее. Но общий уровень музыкального образования, конечно, желательно, нам приподнять», - заключил музыкант.
Рэпер Алишер Моргенштерн известен своим эпатажным поведением, он не стесняется публично демонстрировать свое благосостояние. Его имя не сходит со страниц таблоидов.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин предлагал кандидатуру Моргенштерна в качестве представителя от России на «Евровидении - 2021».
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