Жизнь не удалась. Земфира затмила новинку рэпера Фейса

Рэпер Face впервые с 2019 года выпустил новинку. Артист представил мини-альбом «Жизнь удалась». Не удалось в этом релизе одно: день выхода ЕР совпал с днем выхода альбома Земфиры «Бордерлайн». О Земфире говорят все: даже профильные издания, пишущие о рэп-музыке, написали о «Бордерлайн», но забыли о «Жизнь удалась».

Музыкальный критик Борис Барабанов в беседе с НСН признался, что до новинки рэпера «еще не дошёл, не слушал». Так же ответил и музыкальный журналист Алексей Певчев. Он сказал, что за Face он не следил и сейчас его больше заботит реакция публики на альбом Земфиры.

Издание The Flow, пишущее о рэпе, ничего не написало об EP «Жизнь удалась» рэпера Фейса, зато уделила большое внимание Земфире. Тремя строчками по новинке прошелся портал rap.ru, написав, что новые треки Фейса не открывают музыканта с новой стороны и этим мини-альбомом он к себе новую публику не привлечет.