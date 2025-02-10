«Развращение и пропаганда!»: Нацизм и «голая жена» Уэста возмутили Бородина
Виталий Бородин сказал в эфире НСН, что Бьянка Цензори развращает несовершеннолетних, и он против появления жены Канье Уэста на Красной площади.
Американскому рэперу Канье Уэсту не место в России, заявил в интервью НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Канье Уэст ранее написал в соцсетях о своих симпатиях к нацизму, кроме того он запустил продажу футболок со свастикой. Общественное движение «Ветераны России» тут же попросило главу МИД РФ объявить персоной нон грата музыканта, приезжавшего в 2024 году в Москву. Бородин возмутился вниманием в России к фигуре Уэста, раскритиковав и образы его жены Бьянки Цензори.
«Его высказывания попадают под ряд статей, в том числе под административную ответственность, но он сказал это на территории другого государства, мы там проводить проверку не сможем. Но есть же те, кто организовывает эти процессы. Почему допускают приезд этих людей и дают возможность про них писать, что он пропагандирует? У него жена постоянно голая ходит на всех мероприятиях, это разве не пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России – при. НСН), не развращение несовершеннолетних? Они хотят, чтобы его жена ходила по Красной площади голой? Я считаю, что это неправильно», – сказал Бородин.
При этом он не согласился с мнением, что Уэста можно будет простить за слова про «нацизм», если он извинится.
«Да не нужно никаких извинений, потому что наша страна все терпит-терпит, мы их прощаем-прощаем, а для чего? Мне его творчество не нравится, он вообще неинтересен. Для чего мы сегодня устраиваем это шоу непонятное, кому оно вообще нужно? Непонятный артист, голая жена ходит и развращает несовершеннолетних. У меня трое детей на это все смотрят. Безобразие! Когда он приезжал сюда в прошлом году, тоже было много возмущения и вопросов. Просили, чтобы он не приезжал, и ему не давали возможность выступать, но он приехал, как Майкл Джексон. Для него было организовано все! При этом тогда специально согнали всю нашу молодежь перед гостиницей, где он проживал. За ним бегали, фотографировали, видео записывали. Для чего он нужен, не пойму» - заключил собеседник НСН.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн ранее заявил «Радиоточке НСН», что высказывания Уэста о Гитлере могли быть связаны с желанием артиста «хайпануть».
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