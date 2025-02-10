«Развращение и пропаганда!»: Нацизм и «голая жена» Уэста возмутили Бородина

Американскому рэперу Канье Уэсту не место в России, заявил в интервью НСН глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Канье Уэст ранее написал в соцсетях о своих симпатиях к нацизму, кроме того он запустил продажу футболок со свастикой. Общественное движение «Ветераны России» тут же попросило главу МИД РФ объявить персоной нон грата музыканта, приезжавшего в 2024 году в Москву. Бородин возмутился вниманием в России к фигуре Уэста, раскритиковав и образы его жены Бьянки Цензори.