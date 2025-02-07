Гоша Рубчинский завершил сотрудничество с Канье Уэстом

«Декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним в нашей совместной работе», - написал он.

Дизайнер поблагодарил команду бренда Yeezy, принадлежащего Уэсту, за уникальный опыт совместной работы. Он также отметил, что намерен сосредоточиться на перезапуске своего бренда.

Впервые о сотрудничестве Рубчинского с Уэстом стало известно в декабре 2023 года. В июне 2024 года Уэст приезжал в Москву, чтобы поздравить дизайнера с днем рождения, передает «Радиоточка НСН».

