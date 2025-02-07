Гоша Рубчинский завершил сотрудничество с Канье Уэстом
Российский дизайнер Гоша Рубчинский завершил свое сотрудничество с американский рэп-исполнителем Канье Уэстом. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Декабрьский дроп «Вестник трибун» был последним в нашей совместной работе», - написал он.
Дизайнер поблагодарил команду бренда Yeezy, принадлежащего Уэсту, за уникальный опыт совместной работы. Он также отметил, что намерен сосредоточиться на перезапуске своего бренда.
Впервые о сотрудничестве Рубчинского с Уэстом стало известно в декабре 2023 года. В июне 2024 года Уэст приезжал в Москву, чтобы поздравить дизайнера с днем рождения, передает «Радиоточка НСН».
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